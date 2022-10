L’Australie va secourir les familles des combattants de l’Etat islamique en Syrie

Canberra est sur le point de secourir des dizaines de femmes et d’enfants australiens de combattants de l’Etat islamique dans des camps de réfugiés en Syrie, à la suite d’une mission secrète de l’agence de renseignement de sécurité du pays, ont rapporté les médias lundi.

Le gouvernement n’a pas confirmé dans l’immédiat les informations selon lesquelles 16 femmes et 42 enfants de combattants de l’EIIS morts ou emprisonnés, détenus dans des camps depuis trois ans et demi, seraient rapatriés.

“La priorité absolue du gouvernement australien est la protection des Australiens et des intérêts nationaux de l’Australie, éclairés par des conseils de sécurité nationale”, a déclaré un porte-parole du ministre de l’Intérieur, Clare O’Neil, dans des commentaires par courrier électronique.

“Compte tenu de la nature sensible des questions en jeu, il ne serait pas approprié de commenter davantage.”

O’Neil n’a pas eu de réponse immédiate à un appel de son homologue de l’opposition demandant au gouvernement d’assurer aux Australiens que toute personne susceptible d’avoir été radicalisée ne représentait aucune menace à son retour en Australie.

La ministre de l’Environnement, Tanya Plibersek, a déclaré lundi qu’une quarantaine d’enfants australiens vivaient dans un camp en Syrie, et que certaines de leurs mères avaient été trompées et mariées à des combattants de l’EI alors qu’elles étaient très jeunes.

“Quand ils reviendront en Australie, je pense qu’il sera très important que les enfants en particulier reçoivent des conseils”, a déclaré Plibersek à la télévision Channel 7.

“Mais je pense que pour toutes les personnes impliquées, on s’attendra à ce que nos agences de sécurité et de renseignement restent en contact avec elles et les surveillent”, a-t-elle déclaré.

L’Australie a d’abord sauvé huit enfants et petits-enfants de deux combattants de l’Etat islamique morts dans un camp de réfugiés syriens en 2019, mais a retardé le rapatriement de tous les autres jusqu’à présent.