L’Australie va prendre une décision surprenante pour sa candidature à la Coupe du monde masculine

Encouragée par la réponse positive de la FIFA à sa co-organisation du tournoi féminin, l’Australie envisage une candidature pour la Coupe du monde masculine 2034.

Les inquiétudes concernant les transactions louches n’ont conduit qu’à un seul vote des responsables de la FIFA lors d’un précédent effort pour attribuer le tournoi masculin de 2022 à l’Australie.

Suite à une série de découvertes de corruption, la FIFA a mis en œuvre de nombreuses réformes. Il s’agit notamment de publier ouvertement les scores d’inspection et de faire voter les 211 pays membres sur les hôtes de la Coupe du monde au lieu d’un comité fermé et secret.

L’Australie organise avec succès la Coupe du monde féminine

L’Australie envisage maintenant une candidature pour la nouvelle Coupe du monde des clubs masculine quadriennale à 32 équipes comme une chance d’accueillir une compétition internationale majeure sur plusieurs fronts. James Johnson, PDG de Football Australia, a récemment exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la Coupe du monde féminine dans une interview accordée à Sky News.

« Nous sommes tellement heureuses de la façon dont la Coupe du monde féminine se déroule. Je pense que nous avons montré au monde que nous pouvons organiser des compétitions de haut niveau ici en Australie. Il y a une opportunité de faire une offre pour la Coupe du Monde des Clubs 2029 (masculine) et la Coupe du Monde Masculine 2030. Et c’est quelque chose que nous examinons en ce moment.

« Cela nécessiterait le soutien de notre gouvernement. Cela nous obligerait à trouver des co-hôtes dans notre région. Nous examinons donc nos différentes options qui sont disponibles. Nous aimerions utiliser le succès de la Coupe du monde féminine comme tremplin pour participer à d’autres compétitions de haut niveau.

Le fuseau horaire serait-il un problème ?

La première Coupe du monde féminine avec un champ de 32 équipes, a été co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps, d’ici 2026, le nombre de nations participantes à la Coupe du monde masculine passera à 48. En tout, il y aura 104 matches pour les pays à préparer, contre 64. Le Qatar a accueilli le dernier tournoi, qui comprenait 32 équipes, en 2017.

« Je ne pense pas que ce soit un fuseau horaire défavorable », a ajouté James Johnson. « Si vous regardez des pays comme la Chine, l’Inde ou même les États-Unis, ce sont quelques-uns des plus grands pays du monde. Mais le football n’est pas le sport le plus pratiqué dans ces pays.

« Ainsi, lorsque vous participez à des compétitions dans cette partie du monde dans ce fuseau horaire, c’est le public auquel vous faites appel. Et si nous voulons être le plus grand sport du monde, et nous sommes le plus grand sport du monde, mais sur les plus grands marchés, je pense que nous avons besoin de plus de compétitions dans ces types de fuseaux horaires.

Crédit photo : IMAGO / AAP