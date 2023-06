L’Australie va interdire la vente et l’affichage de symboles nazis après la montée des activités d’extrême droite | Nouvelles du monde

L’Australie doit interdire la vente et l’affichage de croix gammées et d’autres symboles nazis suite à une augmentation de l’activité d’extrême droite.

Il comprend l’insigne du Schutzstaffel (SS) – l’aile paramilitaire du parti nazi.

Le procureur général fédéral Mark Dreyfus a déclaré que de telles images étaient « répugnantes » et n’avaient « pas leur place en Australie ».

Il sera illégal de les utiliser comme drapeaux ou brassards et de les imprimer sur des vêtements, les contrevenants risquant jusqu’à 12 mois de prison.

Une interdiction du salut nazi ne sera toutefois pas ajoutée à la loi fédérale.

M. Dreyfus a déclaré que les gouvernements des États et des territoires peuvent appliquer une telle interdiction de manière plus efficace.

« Les gouvernements des États ont plus de responsabilités pour ce que vous pourriez appeler des délits de rue, et notre loi va à l’affichage public et inclut en ligne … le salut que nous avons laissé aux États », a-t-il commenté.

L’agence d’espionnage australienne a averti que les groupes d’extrême droite sont de plus en plus visibles et organisés.

En mars, un groupe de néonazis a affronté des manifestants pour les droits des transgenres à Melbourne et a été vu levant les bras

dans un salut nazi près du bâtiment du parlement de l’État.

L’année dernière, un fan de football qui a salué la finale de la Coupe d’Australie a été banni à vie de tous les matchs sanctionnés par Football Australia.

« Nous avons vu, très malheureusement, une augmentation du nombre de personnes affichant ces symboles ignobles, qui sont des symboles qui n’ont pas leur place en Australie – ils devraient être répugnants », a déclaré M. Dreyfus à la télévision Channel Seven.

« Malheureusement, nous avons vu de la violence associée à certains des événements publics organisés par ces personnes. »

Image:

Le procureur général Mark Dreyfus a déclaré que les symboles étaient « répugnants ». Photo : Bianca De Marchi/EPA-EFE/Shutterstock



M. Dreyfus a reconnu que tous les États et territoires australiens avaient soit adopté des lois, soit annoncé leur intention d’interdire les symboles nazis, affirmant que les lois fédérales proposées s’intégreraient aux lois locales.

La loi sera présentée au parlement la semaine prochaine, a-t-il dit.

« Nous avons (le gouvernement fédéral) la responsabilité de l’importation et de l’exportation.

« Nous voulons voir la fin du commerce de ce type de souvenirs ou de tout objet portant ces symboles nazis.

« Il n’y a pas de place en Australie pour la propagation de la haine et de la violence. »