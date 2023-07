L’Australie va déployer des avions pour le soutien logistique à l’Ukraine

Points clés L’Australie déploiera un avion E-7A Wedgetail de l’Air Force, qui opérera en dehors de l’espace aérien ukrainien.

L’avion aidera à protéger les centres logistiques multinationaux qui fournissent une aide militaire et humanitaire.

L’annonce est intervenue après une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz avant le sommet annuel de l’OTAN.

L’Australie déploiera un avion E-7A Wedgetail de la Royal Australian Air Force pour le soutien logistique à l’Ukraine, mais n’entrera pas dans l’espace aérien de la nation déchirée par la guerre.

L’avion d’alerte précoce et de contrôle aidera à protéger les centres logistiques multinationaux, afin d’assurer le flux ininterrompu d’aide militaire et humanitaire vers l’Ukraine.

L’avion sera déployé pendant six mois et basé en Allemagne, et opérera dans l’espace aérien européen.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que le déploiement comprendra jusqu’à 100 membres d’équipage et de personnel de soutien australiens.

« Cela démontre l’engagement de l’Australie à faire respecter l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré lundi aux journalistes à Berlin.

L’avion sera envoyé dans le cadre de l’opération Kudu, l’engagement des forces de défense australiennes dans la formation des recrues ukrainiennes au Royaume-Uni.

Accord de défense entre l’Australie et l’Allemagne

Plus tôt, M. Albanese avait annoncé que l’Australie vendrait des véhicules blindés fabriqués localement à l’Allemagne dans le cadre d’un accord d’exportation de défense d’un milliard de dollars.

Le Premier ministre a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin avant le sommet de l’OTAN en Lituanie.

Plus de 100 porte-armes lourds Boxer fabriqués à Brisbane seront vendus à l’Allemagne, l’un des plus importants contrats d’exportation de défense de l’histoire de l’Australie.

« C’est bon pour notre défense, c’est bon pour notre souveraineté nationale, mais c’est aussi bon pour notre économie », a-t-il déclaré aux journalistes à Berlin.

M. Albanese a déclaré que la vente des véhicules, fabriqués par le fabricant de défense allemand Rheinmetall, rapporterait plus d’un milliard de dollars à l’économie australienne.

Le soutien de l’Australie à l’Ukraine

Les pourparlers avec le dirigeant allemand devraient se concentrer sur la fabrication et l’énergie propre, ainsi que sur la sécurité dans la région indo-pacifique et la guerre en Ukraine.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé un paquet pour l’Ukraine d’une valeur de 110 millions de dollars, ce qui a conduit l’opposition à affirmer que le soutien de l’Australie diminuait.

Le Premier ministre a réaffirmé le soutien de l’Australie au gouvernement et au peuple ukrainiens.

« Il s’agit du peuple ukrainien, qui lutte pour défendre sa démocratie et sa souveraineté », a-t-il déclaré.

Rencontres du Premier ministre Anthony Albanese au sommet de l’OTAN

La visite de trois jours de M. Albanese en Europe comprendra une rencontre avec le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins.

Il rencontrera également les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, qui ont été invités à assister au sommet de l’OTAN.

Les dirigeants des soi-disant «quatre indo-pacifiques» devraient discuter de la guerre en Ukraine, ainsi que du rôle de la région en Europe.

L’ambassadeur d’Ukraine en Australie, Vasyl Myroshnychenko, a remercié M. Albanese pour son leadership dans le soutien à l’Ukraine et a déclaré que son pays était reconnaissant pour l’aide militaire et humanitaire.

Il n’a pas pu confirmer une réunion verrouillée entre le Premier ministre et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, mais espérait qu’elle aurait lieu.