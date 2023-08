La ville de Hobart a fait valoir que le monument à William Crowther était offensant pour les autochtones.

Une ville australienne a approuvé la suppression d’un monument honorant le médecin et homme d’État de l’époque coloniale qui a volé le crâne d’un aborigène de Tasmanie.

Le comité de planification du conseil municipal de Hobart a voté mercredi le retrait de la statue en bronze du chirurgien et homme politique William Crowther, érigée en 1889, trois ans après sa mort.

Crowther a occupé plusieurs postes élus tout au long de sa vie et a été premier ministre de la Tasmanie à la fin des années 1870. En 1869, il pénétra par effraction dans une morgue locale, enleva la tête d’un autochtone décédé nommé William Lanne et envoya le crâne au Royal College of Surgeons de Londres. Crowther a ensuite été suspendu de son poste de médecin honoraire à l’hôpital général de Hobart en raison d’accusations de mutilation de la dépouille de Lanne.

Selon la chaîne publique australienne ABC, afin de dissimuler le vol, Hobart a remplacé le crâne qu’il avait pris par celui d’un autre cadavre. Le Guardian a écrit l’année dernière que des scientifiques de Londres recherchaient le crâne de Lanne parce que lui et sa femme étaient considérés par les colons comme les derniers « de sang pur » aborigènes de Tasmanie.

En savoir plus Le Conservatoire de Kiev conserve le nom du compositeur russe

La décision de démonter le monument, qui a été vandalisé en janvier, fait suite à plusieurs années de campagne menée par des groupes autochtones. « La statue de l’ancien médecin et premier ministre a troublé les peuples des Premières nations de Tasmanie pendant des générations en raison du rôle qu’il a joué dans l’enlèvement de la tête de William Lanne », » a déclaré mercredi la maire de Hobart, Anna Reynolds.

Tout le monde en Australie ne partage pas cette position. « Le Dr Crowther était aimé de toute la communauté de Tasmanie, pas seulement de Hobart. Il était aimé parce qu’il prodiguait des soins médicaux gratuitement, quelle que soit leur identité ou leur classe sociale. » » a déclaré la conseillère municipale de Hobart, Louise Elliot, à Sky News Australia. Elle a fait valoir que le retrait de la statue «un grand précédent dangereux.

L’animateur de Sky News Australie, Chris Smith, a exprimé une opinion similaire l’année dernière, lorsque le sort de la statue de Crowther a été débattu, affirmant que les tentatives visant à « annuler » les chiffres du passé étaient « une falsification scandaleuse de la vérité historique ».