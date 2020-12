SYDNEY: L’Australie a verrouillé mardi son intention de faire payer Facebook Inc et Google à ses médias pour le contenu d’actualités, une première mondiale visant à protéger le journalisme indépendant qui a suscité une forte opposition de la part des géants de l’internet.

En vertu des lois qui doivent être présentées au parlement mercredi, le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que les sociétés Big Tech devront négocier le montant qu’elles paient aux éditeurs et diffuseurs locaux pour le contenu qui apparaît sur leurs plateformes.

S’ils ne peuvent pas conclure un accord, un arbitre nommé par le gouvernement décidera du montant qu’ils devront payer.

« C’est une énorme réforme, c’est une première mondiale, et le monde regarde ce qui se passe ici en Australie », a déclaré Frydenberg aux journalistes dans la capitale Canberra.

«Notre législation contribuera à garantir que les règles du monde numérique reflètent les règles du monde physique… et à terme, soutiendra notre paysage médiatique ici en Australie.»

La loi équivaut à la vérification la plus solide du pouvoir de marché des géants de la technologie dans le monde et fait suite à trois ans d’enquête et de consultation, qui se sont finalement soldées par un différend public en août lorsque les entreprises américaines ont averti qu’elles pourraient les empêcher d’offrir leurs services en Australie.

Interrogé sur les menaces précédentes de Facebook de bloquer le contenu des actualités de son site Web australien et la menace de Google de bloquer son principal moteur de recherche en Australie, Frydenberg a déclaré que « c’est un code obligatoire » et que les entreprises seraient « tenues par la loi … de le respecter ».

Dans les modifications apportées au projet de loi annoncées plus tôt cette année qui pourraient bénéficier aux entreprises de technologie, la version finale de la loi n’affecterait pas le contenu des nouvelles distribuées sur la filiale Instagram de Facebook ou sur YouTube de Google.

Mais Frydenberg a ajouté à la liste des entreprises de médias avec lesquelles les géants de la technologie doivent négocier, affirmant que le radiodiffuseur public Australian Broadcasting Corp et le radiodiffuseur public spécialisé SBS seraient inclus, ainsi que les principaux médias du secteur privé comme News Corp et Nine Entertainment Co Holdings Ltd.

Les représentants de Google et Facebook n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter mardi.