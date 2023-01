L’Australie va acheter un système de missiles HIMARS fabriqué aux États-Unis

Séoul, Corée du Sud

L’Australie a confirmé jeudi qu’elle achetait deux systèmes avancés de missiles et de roquettes, dont un utilisé par l’Ukraine avec une force dévastatrice contre la Russie, comme moyen de dissuasion face aux menaces régionales potentielles pour sa sécurité.

L’achat des systèmes, le Naval Strike Missile (NSM) et le High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), est en cours depuis le printemps dernier, lorsque le ministre de la Défense de l’époque, Peter Dutton, a déclaré la guerre en Ukraine et les menaces imminentes de la Chine. , a montré la nécessité pour l’Australie de moderniser ses systèmes d’armes défensives.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Richard Marles, a réitéré ce point dans une déclaration jeudi sur les deux accords, qui fixent le prix total à 684 millions de dollars (1 milliard de dollars australiens).

“Le gouvernement albanais adopte une approche proactive pour assurer la sécurité de l’Australie – et les lanceurs de missiles Naval Strike et HIMARS donneront à notre force de défense la capacité de dissuader les conflits et de protéger nos intérêts”, a déclaré Marles.

“Le niveau de technologie impliqué dans ces acquisitions amène nos forces à la pointe du matériel militaire moderne”, a déclaré Pat Conroy, ministre de l’Industrie de la défense.

Les lanceurs HIMARS sont considérés comme une grande différence pour l’Ukraine depuis que les États-Unis ont commencé à les fournir à Kyiv l’été dernier.

Au cours de la semaine dernière, les frappes de HIMARS ont fait la une des journaux pour avoir tué des dizaines de conscrits russes hébergés dans une école professionnelle de la région occupée de Donetsk.

Le département d’État américain a approuvé leur vente à l’Australie en mai dernier, fixant le prix d’un package comprenant également des équipements connexes à 385 millions de dollars.

Mais les systèmes sont basés à terre et les missiles de frappe navale de conception norvégienne pourraient être plus pertinents dans l’immédiat pour les forces de défense australiennes.

Les armes manoeuvrables d’écrémage de la mer seront déployées sur les destroyers et les frégates de la marine australienne. Avec leur portée de 185 kilomètres (115 miles), ils feront plus que doubler la portée actuelle des missiles sur les navires australiens, a déclaré le ministère australien de la Défense dans un communiqué en avril dernier, lors de l’annonce de l’achat.

La déclaration de jeudi indique que les missiles de frappe navale commenceront à remplacer les missiles Harpoon sur les navires de guerre australiens en 2024, tandis que les HIMARS seront dans l’arsenal australien d’ici 2026-27.

Certains analystes militaires australiens ont déclaré que l’annonce de jeudi était en grande partie pour des raisons politiques, car les deux avaient été annoncées par un gouvernement de droite qui a été démis de ses fonctions en faveur d’un gouvernement de gauche le 21 mai dernier.

“Je suppose qu’il y a un message politique plus profond pour montrer que le nouveau gouvernement de gauche … tient aux dépenses de défense”, a déclaré Peter Layton, chercheur invité au Griffith Asia Institute et ancien officier de la Royal Australian Air Force.

L’achat du système HIMARS, qui est axé sur la guerre terrestre, peut être un moyen de conserver les votes des partisans de l’armée, car l’essentiel de la défense de l’Australie s’est concentré sur la Chine, notamment avec son projet d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire dans l’arrangement AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

“L’armée australienne est à la recherche d’un rôle maintenant que les guerres au Moyen-Orient sont terminées”, a déclaré Layton. “Ils sont incapables de trouver une place pour eux-mêmes étant donné les circonstances stratégiques actuelles de l’Australie qui favorisent la force aérienne et navale.”

Ian Hall, directeur adjoint de la recherche chez Griffith Asia, a déclaré qu’un rôle pour le HIMARS était en cours de débat dans le pays.

“J’imagine que HIMARS pourrait être utilisé dans une situation d’urgence en Asie du Sud-Est ou même quelque part dans le Pacifique”, a-t-il déclaré, soulignant que les Marines américains se sont exercés avec HIMARS dans l’idée de les déployer dans les îles du Pacifique en cas d’hostilités. dans la région.