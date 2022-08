L’Australie transfère le porte-drapeau olympique afghan et d’autres athlètes fuyant le régime taliban

L’Australie a relocalisé le porte-drapeau olympique afghan Kimia Yousofi et d’autres athlètes et les membres de leur famille fuyant le régime taliban, ont annoncé mercredi des responsables.

Le Comité olympique australien (AOC) a déclaré que cinq familles afghanes ayant des “liens avec le mouvement olympique” étaient arrivées en Australie ces derniers mois à la suite d’un projet de 12 mois visant à les mettre en sécurité.

“Ils comprenaient le double olympien et sprinteur sur piste Yousofi, qui a porté le drapeau de l’Afghanistan aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, et le médaillé des Jeux asiatiques de taekwondo Ahmad Abasy”, a déclaré l’AOC.

Au total, 31 membres de la famille étaient arrivés en Australie – le premier début juin et le plus récent la semaine dernière.

“Pour les familles impliquées, le stress et l’incertitude au cours de cette période ont été énormes”, a déclaré le directeur général de l’AOC, Matt Carroll, dans un communiqué.

« Beaucoup ont passé du temps dans des endroits en dehors de l’Afghanistan et c’est merveilleux de les avoir maintenant sur le sol australien. Tous sont arrivés heureux, bien qu’épuisés.

L’AOC a assuré la liaison avec le gouvernement australien pour obtenir des visas et des vols pour les arrivées afghanes tandis que le Comité international olympique a fourni un soutien financier pendant leur séjour dans des lieux provisoires.

Yousofi a remercié le gouvernement australien et l’AOC, et a déclaré qu’elle espérait participer aux Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris.

“Ça a été un voyage pour moi, mais je suis très heureuse d’être ici”, a-t-elle déclaré. “Je commence essentiellement une nouvelle vie ici”, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

L’Australie a évacué plus de 70 athlètes, membres de leurs familles et officiels afghans il y a un an lorsque les talibans ont pris le pouvoir.

Le sport féminin et féminin a depuis été écrasé par les politiques intransigeantes du gouvernement taliban.

Les hommes ont continué à faire du sport au niveau communautaire et d’élite dans le pays, mais les femmes sont effectivement confinées chez elles par un mélange de réglementation et d’intimidation.

Abasy a déclaré dans le communiqué que le sport était le “droit naturel” de tout être humain.

“Malheureusement, maintenant en Afghanistan, le sport a une perspective de genre et les filles se voient refuser le droit au sport”, a-t-il ajouté.

“C’est une grande perte pour le sport afghan et pour le monde.”

