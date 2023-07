L’Australie surmonte le scratch tardif de Kerr pour battre l’Irlande à la Coupe du monde féminine

Le rôle physique que Sam Kerr peut jouer pour l’Australie lors de la Coupe du monde féminine reste totalement incertain.

Même si son temps sur la touche avec une blessure au mollet est prolongé, l’attaquante emblématique de l’Australie a toujours un rôle important à jouer pour les coorganisateurs du tournoi après avoir aidé à inspirer les Matildas à une victoire d’ouverture 1-0 contre l’Irlande jeudi.

« De toute évidence, perdre un joueur comme Sam, probablement le meilleur joueur du monde, et rien que pour elle en tant que personne, nous avons eu le cœur complètement brisé », a déclaré Steph Catley, qui a marqué le penalty à la 52e minute qui a assuré la victoire de l’Australie devant une foule record. « Nous avons dû nous ressaisir assez rapidement, mais nous avons utilisé son esprit et utilisé le fait qu’elle ne pouvait pas être là-bas avec nous pour nous aider à continuer. Et je pense que c’est ce qu’il faudra aussi longtemps qu’elle ratera peut-être. »

Vous pouvez appeler cela une pénalité parfaite. Le capitaine Steph Catley se convertit sur place pour donner l’avantage aux Matildas. pic.twitter.com/Ol1ak3YHVh —@SHEscoresbanger

Les deux nations hôtes étaient en action le jour de l’ouverture. On s’attendait à ce que les Australiens aient trop de puissance face à l’Irlande, qui faisait ses débuts au tournoi. La Nouvelle-Zélande n’avait jamais gagné un match en Coupe du monde.

Mais les Néo-Zélandais ont remporté une victoire 1-0 contre la Norvège, championne en 1995, lors du premier match du tournoi, quelques heures après qu’une fusillade mortelle dans le centre-ville d’Auckland ait choqué leur nation. Une minute de silence a eu lieu avant ce match à Eden Park. Quelques heures plus tard au Stadium Australia, une foule de 75 784 personnes – un record pour un match de football féminin en Australie – a également observé une minute de silence en signe de respect avant le coup d’envoi.

Un silence s’était emparé de la foule avant cela lorsqu’il a été annoncé que Kerr, le joueur le plus en vue de cette partie du monde, ne commencerait pas contre l’Irlande.

Les joueuses néo-zélandaises célèbrent la victoire 1-0 de l’équipe lors du match du groupe A de la Coupe du monde féminine de la FIFA contre la Norvège à Eden Park jeudi à Auckland, en Nouvelle-Zélande. (Buda Mendes/Getty Images)

Kerr discutable pour le match contre le Canada

Elle devrait également manquer le deuxième match du groupe B de l’Australie contre le Nigeria la semaine prochaine et rien ne garantit qu’elle sera de retour pour affronter le champion olympique canadien le 31 juillet.

« Elle est tellement, tellement importante, c’est notre chef spirituel et quel que soit le rôle qu’elle jouera dans le prochain, quelle que soit sa durée, il sera énorme », a déclaré Catley. « Sam a été impliquée sans arrêt depuis la première conversation dans les vestiaires jusqu’à la dernière conversation. Elle contournait tout le monde comme on pouvait s’y attendre. »

Sans son capitaine et meilleur buteur de tous les temps, l’Australie a franchi la ligne. Juste.

Kerr a été le visage de la candidature des Matildas pour être couronnés champions du monde pour la première fois. Sans qu’elle mène l’attaque contre l’Irlande, ses coéquipières sont apparues à court d’idées ou à la pointe de la technologie.

Ensuite, il y a eu le coup de pouce psychologique que son absence a fourni à l’Irlande, qui était sur le point de provoquer la surprise lors de sa première apparition à la Coupe du monde.

Pas étonnant que l’entraîneur australien Tony Gustavsson ait tenté de garder secrète la blessure de Kerr aussi longtemps qu’il le pouvait.

« J’espère que vous respectez et comprenez la raison pour laquelle lorsque je me suis assis ici hier, je ne pouvais pas en parler », a-t-il déclaré dans une interview d’après-match. « Mais une fois que nous sommes arrivés au stade, nous n’avons joué à aucun type de jeu mental.

« Nous avons été honnêtes. Nous avons obtenu la feuille d’équipe. Elle n’était pas dans la formation de départ. Nous sommes sortis avec la nouvelle qu’elle était blessée … mais nous voulions attendre la dernière seconde que nous venions au stade pour ne pas trop en dévoiler. «

Sans Kerr, c’était à Catley de convertir le penalty qui a mis fin à la résistance de l’Irlande et a déclenché une éruption de joie parmi les fans à l’intérieur du stade.

Il n’y avait pas non plus de pénurie de soulagement de la part de la majorité de la foule.

Lorsque l’occasion s’est présentée, c’était un cadeau de l’Irlande peu après la pause lorsque Marissa Sheva a jeté Hayley Raso au sol dans la surface.

L’arbitre Edina Alves a pointé le point de penalty et Catley a envoyé la gardienne irlandaise Courtney Brosnan dans le mauvais sens alors qu’elle terminait calmement avec son pied gauche.

Sheva était en larmes au coup de sifflet final.

« C’est tout à fait normal que vous soyez contrarié après le match », a déclaré l’entraîneure irlandaise Vera Pauw. « Elle ira bien. N’importe qui peut faire cette erreur. Personne ne la blâme. »

L’Irlande avait battu l’Australie lors de la dernière rencontre des équipes, s’imposant 3-2 lors d’un match amical à Dublin en 2021.

Et à la fin, l’Australie avait besoin du gardien Mackenzie Arnold pour l’aider à repousser une série d’attaques tardives à la recherche d’un égaliseur.

Pauw a déclaré qu’elle était fière que l’Irlande ait « montré que nous pouvons jouer contre les meilleures équipes du monde ».

« Nous l’avons maintenant montré contre la Suède, contre les États-Unis, maintenant contre l’Australie », a-t-elle déclaré. « Le prochain est contre le Canada, champion olympique. Nous ne craignons personne et ces joueurs s’adaptent si vite. »