L’Australie supprime les règles d’isolement obligatoires du COVID – mais les experts qualifient la décision d ‘«illogique» | Nouvelles du monde

L’Australie lève les règles d’isolement obligatoires du COVID à partir du mois prochain, supprimant l’une des dernières restrictions pandémiques restantes.

L’exigence actuelle de quarantaine à domicile de cinq jours pour ceux dont le test est positif pour le virus sera levée à partir du 14 octobre.

Annonçant cette décision, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré: “Nous voulons une politique qui favorise la résilience et le renforcement des capacités et réduit la dépendance à l’intervention du gouvernement.”

En plus d’abolir la quarantaine obligatoire, ils supprimeront également les paiements en cas de pandémie pour les travailleurs occasionnels, le Premier ministre affirmant qu’il “n’est pas durable que le gouvernement paie les salaires des gens pour toujours”.

Cette décision marque un changement substantiel dans la manière dont Australie gère la pandémie, ayant déjà eu certaines des restrictions les plus strictes au monde.

Ayant auparavant été surnommée “Forteresse Australie”, la nation s’est appuyée sur des contrôles frontaliers sévères et des verrouillages COVID stricts.

Le médecin-chef de l’Australie, Paul Kelly, a déclaré: “Le point crucial est que la phase d’intervention d’urgence est probablement terminée à ce stade de la pandémie. Ce virus existera pendant de nombreuses années, mais il est temps d’envisager différentes façons de le gérer. “

Les groupes d’entreprises du pays ont salué la décision avec le Business Council of Australia en déclarant: “La phase d’urgence de cette pandémie est terminée, nous devons donc changer de vitesse, bouger avec le reste du monde et gérer à long terme.

“Les Australiens veulent continuer leur vie et cela signifie assumer la responsabilité personnelle de leurs décisions en matière de santé, tout comme ils le font avec d’autres virus comme la grippe.”

Cependant, l’assouplissement des restrictions n’a pas été bien accueilli par tous, certains groupes médicaux affirmant que cela mettrait le public en danger.

Le président de l’Association médicale australienne, Steve Robson, a critiqué la décision en disant: “Je pense que les gens qui font pression pour que les périodes d’isolement soient coupées ne sont pas scientifiquement alphabétisés.”

Le professeur Brendan Crabb, microbiologiste et directeur général de l’Institut Burnet, est allé plus loin, affirmant qu’aujourd’hui était un “jour sombre” et a qualifié la levée des restrictions de “détrônante”, “illogique” et “mal informée”.

L’Australie est l’un des pays les plus vaccinés au monde avec environ 96,5% des plus de 16 ans en double piqûre et un peu moins de 72% en boost.

Les admissions à l’hôpital et les infections ont diminué dans le pays à la suite d’une importante épidémie d’Omicron au cours de l’hiver.

Jusqu’à présent, l’Australie a enregistré environ 10,2 millions d’infections et 15 153 décès au cours de la pandémie, ce qui est bien inférieur à de nombreux pays développés.