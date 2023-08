L’Australie souhaite une normalisation des relations commerciales avec la Chine et la suppression des restrictions commerciales

L’Australie souhaite que les relations commerciales avec la Chine soient normalisées, mais Pékin doit d’abord supprimer les restrictions commerciales restantes, a déclaré le ministre adjoint australien au Commerce à CNBC.

Canberra est en dialogue avec son plus grand partenaire commercial abandonner les droits de douane sur les importations de vins australiens qui étaient introduit en mars 2021. Au plus fort des tensions diplomatiques en 2020 et 2021, Pékin a imposé des droits de douane sur plusieurs exportations australiennes, du vin et de la viande rouge aux homards et au bois.

« C’est un bon résultat, mais je veux voir – et le gouvernement australien veut voir – le commerce avec la Chine revenir à la normale et se stabiliser dans tous les domaines », a déclaré Tim Ayres à Martin Soong de CNBC dans une interview en marge de la conférence de presse. Sommet du B20 à New Delhi pendant le weekend.

« Tant que nous n’aurons pas supprimé tous ces obstacles, il n’est pas possible de dire que le commerce est revenu à la normale », a ajouté Ayres.