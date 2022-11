L’Australie s’oppose au statut d’espèce menacée recommandé pour la Grande Barrière de Corail | Nouvelles du monde

La ministre australienne de l’Environnement a déclaré que son gouvernement ferait pression contre une recommandation d’un panel de l’ONU selon laquelle la Grande Barrière de Corail devrait être classée comme site du patrimoine mondial “en danger”.

L’UNESCO a déclaré que le plus grand écosystème de récifs coralliens au monde a été considérablement touché par changement climatique et le réchauffement des océans.

De fréquents épisodes de blanchissement menacent le récif, dont quatre au cours des sept dernières années et le premier lors d’un phénomène La Nina, qui apporte généralement des températures plus fraîches, cette année.

Le blanchiment se produit lorsque l’eau se réchauffe trop, obligeant les coraux à expulser les algues colorées vivant dans leurs tissus et à blanchir.

Image:

La Grande Barrière de Corail subit le blanchissement des coraux



Des responsables de l’agence culturelle des Nations unies et de l’Union internationale pour la conservation de la nature ont publié lundi un rapport avertissant que sans une action climatique “ambitieuse, rapide et soutenue”, le plus grand récif corallien du monde est en péril.

Le rapport, qui recommandait de faire passer la Grande Barrière de Corail au statut d’espèce en voie de disparition, faisait suite à une mission de 10 jours en mars sur le récif au large de la côte nord-est de l’Australie qui a été ajouté à la liste du patrimoine mondial en 1981.

Canberra a fait pression pendant des années pour que le récif – qui contribue à 6,4 milliards de dollars australiens (3,6 milliards de livres sterling) à l’économie – ne figure pas sur la liste des espèces menacées, car cela pourrait entraîner la perte de son statut de patrimoine, ce qui enlèverait un peu d’éclat à son attrait pour les touristes.

Avant le COVID-19, environ deux millions de touristes le visitaient chaque année, offrant des emplois à 64 000 personnes.

La ministre de l’Environnement, Tanya Plibersek, a déclaré que le rapport reflétait le précédent gouvernement conservateur australien, qui a été démis de ses fonctions lors des élections de mai après neuf ans au pouvoir.

Image:

Petit banc de poissons dans les eaux de Ribbon Reef No 10 près de Cairns, Australie



Elle a déclaré que le nouveau gouvernement du parti travailliste de centre-gauche avait déjà répondu à plusieurs des préoccupations du rapport, y compris l’action contre le changement climatique.

“Nous ferons très clairement remarquer à l’UNESCO qu’il n’est pas nécessaire d’isoler la Grande Barrière de Corail de cette manière” avec une liste en voie de disparition, a déclaré Mme Plibersek aux journalistes.

“La raison pour laquelle l’UNESCO dans le passé a désigné un endroit comme étant à risque, c’est parce qu’elle voulait voir un plus grand investissement gouvernemental ou une plus grande action gouvernementale et, depuis le changement de gouvernement, ces deux choses se sont produites”, a-t-elle ajouté.

Le nouveau gouvernement a légiféré pour engager l’Australie à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 43 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030.

Le gouvernement précédent ne s’est engagé qu’à une réduction de 26 % à 28 % d’ici la fin de la décennie.

La Fondation indépendante de la Grande Barrière de Corail a déclaré que la recommandation d’ajouter le récif à la liste des espèces menacées était prématurée.

“La Grande Barrière de Corail est une merveille, elle a ses défis, mais elle n’est certainement pas sur ses dernières jambes en tout cas”, a déclaré la directrice générale Anna Marsden.