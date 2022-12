L’Australie s’oppose à l’inscription de la Grande Barrière de Corail sur la liste des espèces menacées par l’UNESCO

La ministre australienne de l’Environnement a déclaré mardi que son gouvernement ferait pression contre l’ajout par l’UNESCO de la Grande Barrière de Corail à une liste des sites du patrimoine mondial en voie de disparition, arguant que les critiques de l’inaction du gouvernement face au changement climatique étaient dépassées.

Des responsables de l’agence culturelle des Nations unies et de l’Union internationale pour la conservation de la nature ont publié lundi un rapport avertissant que sans une action climatique “ambitieuse, rapide et soutenue”, le plus grand récif corallien du monde est en péril.

Le rapport, qui recommandait de faire passer la Grande Barrière de Corail au statut d’espèce en voie de disparition, faisait suite à une mission de 10 jours en mars dans le célèbre système de récifs au large de la côte nord-est de l’Australie qui a été ajouté à la liste du patrimoine mondial en 1981.

La ministre de l’Environnement, Tanya Plibersek, a déclaré que le rapport était une réflexion sur le précédent gouvernement conservateur australien, qui a été démis de ses fonctions lors des élections de mai après neuf ans au pouvoir.

Elle a déclaré que le nouveau gouvernement du Parti travailliste de centre-gauche avait déjà répondu à plusieurs des préoccupations du rapport, y compris l’action contre le changement climatique.

“Nous ferons très clairement remarquer à l’UNESCO qu’il n’est pas nécessaire d’isoler la Grande Barrière de Corail de cette manière” avec une liste en voie de disparition, a déclaré Plibersek aux journalistes.

“La raison pour laquelle l’UNESCO dans le passé a désigné un endroit comme étant à risque, c’est parce qu’elle voulait voir un plus grand investissement gouvernemental ou une plus grande action gouvernementale et, depuis le changement de gouvernement, ces deux choses se sont produites”, a-t-elle ajouté.

Le nouveau gouvernement a légiféré pour engager l’Australie à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 43 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030.

Le gouvernement précédent ne s’est engagé qu’à une réduction de 26 % à 28 % d’ici la fin de la décennie.

Plibersek a déclaré que son gouvernement avait également engagé 798 millions de dollars pour prendre soin du récif et avait annulé les projets du gouvernement précédent de construire deux grands barrages dans l’État du Queensland qui auraient affecté la qualité de l’eau du récif.

“Si la Grande Barrière de Corail est en danger, alors tous les récifs coralliens du monde sont en danger”, a déclaré Plibersek. “Si ce site du patrimoine mondial est en danger, alors la plupart des sites du patrimoine mondial dans le monde sont menacés par le changement climatique.”

Le rapport indique que le gouvernement fédéral australien et les autorités du Queensland devraient adopter des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux conformément aux efforts internationaux visant à limiter le réchauffement futur à 2,7 degrés Fahrenheit depuis l’époque préindustrielle.

Le petit parti des Verts, qui souhaite que l’Australie réduise ses émissions de 75% d’ici la fin de la décennie, a appelé le gouvernement à faire davantage pour lutter contre le changement climatique à la lumière du rapport.

Jodie Rummer, biologiste marine à l’Université James Cook de Townville qui travaille sur le récif depuis plus d’une décennie, a soutenu les appels lancés à l’Australie pour viser une réduction de 75 % des émissions.

“Nous prenons des mesures, mais cette action doit être beaucoup plus rapide et beaucoup plus urgente”, a déclaré Rummer à Australian Broadcasting Corp.

“Nous ne pouvons pas prétendre faire tout ce que nous pouvons pour le récif à ce stade. Nous ne le faisons pas. Nous devons envoyer ce message au reste du monde que nous faisons tout ce que nous pouvons pour le récif et cela signifie nous devons prendre des mesures urgentes sur les émissions immédiatement », a-t-elle ajouté.

Les commentaires des responsables australiens, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, seront examinés avant que l’UNESCO, basée à Paris, ne fasse une proposition officielle au comité du patrimoine mondial.

En juillet de l’année dernière, le précédent gouvernement australien avait obtenu suffisamment de soutien international pour reporter une tentative de l’UNESCO de rétrograder le statut du récif à “en danger” en raison des dommages causés par le changement climatique.

La Grande Barrière de Corail représente environ 10% des écosystèmes de récifs coralliens du monde. Le réseau de plus de 2 500 récifs couvre 134 000 milles carrés.

Des scientifiques du gouvernement australien ont rapporté en mai que plus de 90% des coraux de la Grande Barrière de Corail étudiés au cours de la dernière année avaient été blanchis, lors du quatrième événement de masse en sept ans.

Le blanchissement est causé par le réchauffement climatique, mais il s’agit du premier événement de blanchissement du récif pendant un régime climatique La Niña, qui est associé à des températures plus fraîches de l’océan Pacifique, a déclaré la Great Barrier Reef Marine Authority dans son rapport annuel.

Le blanchissement en 2016, 2017 et 2020 a endommagé les deux tiers du corail.

Le corail blanchit en réponse au stress thermique et les scientifiques espèrent que la plupart des coraux se remettront du dernier événement.