Mais alors même qu’il élevait une publication sur Twitter à un feu diplomatique à quatre alarmes, il a également appelé à une réinitialisation avec Pékin, réitérant que la fin de partie de l’Australie était toujours «l’heureuse coexistence de deux partenaires». Dans ce saut périlleux, M. Morrison a par inadvertance laissé le monde entendre le dialogue interne du doute de l’Australie – un dialogue qui résonne dans le monde entier alors que la Chine affirme de plus en plus sa puissance.

Aujourd’hui, l’Australie sonne une alarme encore plus forte. Le Premier ministre Scott Morrison, déjà vexé par le blocus chinois des importations australiennes – vin, charbon, orge et coton – a exigé lundi que le gouvernement chinois s’excuse pour un tweet sinistre montrant un soldat australien avec un couteau au cou d’un enfant afghan. Le monde, prévint-il, regardait.

Toute l’histoire du pays depuis la colonisation a été façonnée par une dépendance incontestée à une alliance avec une puissance lointaine et dominante, d’abord l’Angleterre, puis les États-Unis. La perspective de la fin de cette stabilité, avec le déclin ou l’indifférence des États-Unis et la domination chinoise, effraie la plupart des Australiens.

À un moment où le statut de nation privilégiée de l’Australie auprès de la Maison Blanche de Trump est sur le point d’expirer, il est largement craint qu’une administration Biden se concentre moins sur les partenaires américains du Pacifique et plus sur la reconstruction des liens en Europe. Cela a poussé l’Australie plus profondément dans une position de plaidoyer pour l’aide pour rassembler la Chine alors même qu’elle bat sa poitrine pour la souveraineté.

«La présence américaine en Asie est plus importante pour l’Australie que pour l’Amérique», a déclaré M. Brophy. «Lorsque l’Australie voit un signe de retrait, comme nous l’avons vu au début de l’administration Trump, cela attise ce sentiment de panique. Il ne suffit pas d’attendre que les États-Unis reviennent dans le match; L’Australie doit montrer qu’elle peut faire plus et qu’elle en fera plus. »

De plus en plus, cela signifie tolérer la douleur économique et abandonner l’approche que l’Australie a longtemps suivie avec la Chine – dire peu et faire ce qui doit être fait. Le gouvernement de M. Morrison et la machine de propagande chinoise ont plutôt échangé des coups et des virages au micro.

Geoff Raby, un ancien ambassadeur d’Australie en Chine, l’a décrit comme un cycle auto-entretenu de provocation paranoïaque.

«Ils confirment chacun les pires soupçons de l’autre», a-t-il déclaré.

Les plaintes chuchotées sont sorties, remplacées par des conférences de presse concurrentes et des listes de griefs. L’Australie a lancé deux enquêtes sur l’ingérence étrangère avec des raids très médiatisés. Il prévoit maintenant de déposer une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce pour le blocage des importations d’orge par la Chine – l’un des nombreux produits que la Chine a rejetés en raison de la montée en flèche des tensions.

Il y a deux semaines, à leur tour, deux responsables de l’ambassade chinoise ont convoqué un journaliste australien à une réunion et livré un ensemble de 14 griefs. Ils comprenaient des annulations de visas universitaires, une «croisade» contre la politique chinoise à Hong Kong, un appel à une enquête indépendante sur les origines de Covid-19, une interdiction de Huawei en 2018 et le blocage de 10 accords d’investissement étrangers chinois.

« Si vous faites de la Chine l’ennemi, la Chine sera l’ennemi », a déclaré l’un des responsables.

Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères (et le responsable qui a publié la photo trafiquée), a appelé à l’époque l’Australie à «réfléchir sérieusement à cela, plutôt que de se soustraire au blâme et de dévier la responsabilité».