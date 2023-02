Le nouveau billet de 5 $ ne présentera pas le visage de Charles III en faveur d’un design “indigène”

La banque centrale d’Australie a annoncé jeudi que le nouveau billet de 5 $ comportera un design honorant “la culture et l’histoire des premiers Australiens” au lieu du portrait du roi Charles III. Le billet représente actuellement feu la reine Elizabeth II.

“Le monarque sera toujours sur les pièces, mais le billet de 5 $ en dira plus sur notre histoire, notre patrimoine et notre pays, et je vois cela comme une bonne chose”, Le trésorier Jim Chalmers a déclaré aux journalistes à Melbourne.

D’une valeur d’environ 3,55 dollars américains, le Fiver est le plus petit billet de banque d’Australie. Il y a environ 208 millions de billets actuellement en circulation, montrant le portrait de la défunte reine d’un côté et le bâtiment du parlement australien à Canberra de l’autre.

Les groupes autochtones seront consultés sur la conception de remplacement appropriée, un processus qui pourrait prendre plusieurs années, a indiqué la banque. La conception actuelle restera en circulation pour le moment et continuera d’avoir cours légal même après. La nouvelle pièce australienne de 50 pence, prévue plus tard cette année, comportera toujours le portrait de Charles III.

Elizabeth II est décédée en septembre, après un règne de 70 ans. Bien que l’Australie soit officiellement indépendante depuis 1901, elle considère le monarque britannique comme son chef d’État symbolique.

Le Parti libéral d’opposition a critiqué la décision de retirer Charles du billet de banque, suggérant que cela faisait partie du programme du Parti travailliste au pouvoir de transformer l’Australie en république. Le chef libéral Peter Dutton a déclaré que le Premier ministre Anthony Albanese était à l’origine de cette décision et a exhorté les Australiens à s’y opposer. “le non-sens éveillé qui continue.”

L’annonce de la banque est intervenue alors que la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et le ministre de la Défense Richard Marles étaient à Londres pour des réunions avec leurs homologues britanniques. Alors que le gouvernement albanais reste attaché à la “AUKUS” pacte avec le Royaume-Uni et les États-Unis, Wong a rappelé à ses hôtes que l’identité de l’Australie n’est plus principalement britannique.

“Aujourd’hui, en tant que pays moderne et multiculturel, abritant des personnes de plus de 300 ancêtres et la plus ancienne culture continue sur terre, l’Australie se considère comme faisant partie de l’Indo-Pacifique et de l’Indo-Pacifique”, Wong a déclaré dans un discours au King’s College mardi.

Les “l’histoire que nous racontons au monde sur qui nous sommes,” Wong a soutenu, est “le point de départ de nos politiques étrangères.”

Wong, 54 ans, est née en Malaisie mais a déménagé en Australie à l’âge de huit ans. Elle a noté que la moitié de sa famille sont des Chinois de souche, qui travaillaient dans les plantations et comme domestiques pour les Britanniques.

“De telles histoires peuvent parfois être inconfortables – pour ceux dont elles sont les histoires et pour ceux qui les écoutent”, dit Wang. “Mais comprendre le passé nous permet de mieux partager le présent et l’avenir.”