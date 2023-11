L’Australie signe un pacte de sécurité et de migration avec Tuvalu, dans le Pacifique

[1/2] Un homme conduisant une moto se reflète dans une flaque d’eau à Funafuti, Tuvalu, le 13 août 2019. AAP Image/Mick Tsikasvia via REUTERS Acquérir des droits de licence

SYDNEY, 10 novembre (Reuters) – L’Australie a annoncé vendredi une garantie de sécurité à Tuvalu, une nation insulaire du Pacifique, pour répondre à une agression militaire, la protéger du changement climatique et stimuler la migration dans le cadre d’un pacte visant à contrer l’influence de la Chine dans le Pacifique.

Aux termes du traité annoncé par le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue de Tuvalu Kausea Natano, l’Australie examinera également les arrangements de sécurité de Tuvalu avec d’autres pays.

Albanese a déclaré qu’il s’agissait de l’accord le plus important de l’Australie avec un pays insulaire du Pacifique, donnant “la garantie que sur une demande de Tuvalu pour toute assistance militaire basée sur des questions de sécurité, l’Australie sera là”.

Tuvalu est l’un des 13 pays à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taiwan, alors que Pékin fait de plus en plus d’avancées dans le Pacifique.

Aux termes du traité, “les deux pays s’engagent à convenir mutuellement de tout partenariat, arrangement ou engagement avec tout autre État ou entité sur les questions liées à la sécurité et à la défense à Tuvalu”, a déclaré Albanese lors d’une conférence de presse en marge d’une réunion des dirigeants du Pacifique à Cook. Îles.

Un responsable du gouvernement australien a déclaré que cette exigence couvrait tous les arrangements de défense, de police, portuaires, de télécommunications, d’énergie ou de cybersécurité pris par Tuvalu.

Bien que l’Australie ait conclu des accords de défense avec d’autres pays des îles du Pacifique, dans une région où la Chine a récemment conclu un pacte de sécurité avec les Îles Salomon et cherche à élargir ses liens en matière de police et ses projets d’infrastructure, le traité de Tuvalu va beaucoup plus loin en positionnant l’Australie comme son principal partenaire en matière de sécurité. .

L’Australie autoriserait 280 personnes par an à migrer depuis Tuvalu, augmentant ainsi les envois de fonds vers ce pays insulaire de 11 000 habitants, menacé par l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique.

Natano a déclaré que Tuvalu avait demandé au traité de « se protéger et de se soutenir mutuellement alors que nous sommes confrontés à l’existence de la menace du changement climatique et des défis géostratégiques ».

Le plafond annuel des visas garantirait que la migration vers l’Australie « ne provoque pas de fuite des cerveaux », a-t-il ajouté.

“L’union Australie-Tuvalu Falepili sera considérée comme un jour important au cours duquel l’Australie reconnaît que nous faisons partie de la famille du Pacifique”, a déclaré Albanese.

Des fonds seront également fournis pour la remise en état des terres à Tuvalu afin d’agrandir les terres dans la capitale Funafuti d’environ 6 %.

Tuvalu, un ensemble de neuf îles de basse altitude à mi-chemin entre l’Australie et Hawaï, est l’un des pays au monde les plus menacés par le changement climatique et attire depuis longtemps l’attention internationale sur ce problème.

Tuvalu a déclaré l’année dernière lors du sommet sur le climat COP27 que Tuvalu prévoyait de construire une version numérique d’elle-même, reproduisant les îles et les monuments et préservant son histoire et sa culture.

Un plan annoncé le mois dernier par Canberra et Washington pour financer un nouveau câble sous-marin dans le Pacifique relierait pour la première fois Tuvalu, qui dépend du satellite, à un câble.

L’Australie considère une intégration économique et sociale plus profonde avec les îles du Pacifique comme un moyen d’assurer la sécurité de la région, a déclaré un responsable gouvernemental.

Reportage de Kirsty Needham, Alasdair Pal et Lewis Jackson à Sydney ; Montage par Kim Coghill, Christopher Cushing, Lincoln Feast et Michael Perry

