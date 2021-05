L’Australie se verra offrir un accord commercial sans tarif et sans contingent malgré les craintes de ruine des agriculteurs

L’Australie se verra proposer un accord commercial sans tarif et sans quota malgré les craintes des agriculteurs de se ruiner à cause des importations de viande moins chères et de qualité inférieure, est-il entendu.

On pense que Boris Johnson a donné son feu vert pour que l’offre soit faite, réglant une dispute majeure au sein du Cabinet et surmontant les préoccupations de son secrétaire à l’environnement, George Eustice.

La suppression totale des droits de douane et des quotas ne se produira qu’après 15 ans – dans une tentative de calmer les protestations de groupes agricoles inquiets.

On pense également que Michael Gove craint que la controverse ne renforce le soutien à l’indépendance de l’Écosse, car les agriculteurs au nord de la frontière pourraient être les plus durement touchés.

Mais le Premier ministre s’est rangé du côté des ministres qui disent que les tarifs sont protectionnistes et que leur mise au rebut réduira les prix dans les magasins, procurant un avantage tangible du Brexit.

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office Des craintes pour l’avenir de l’élevage bovin au Royaume-Uni alors que les Australiens envisagent une multiplication par dix de leurs exportations après l’accord commercial Johnson dit aux agriculteurs de ne pas « craindre le libre-échange » à la suite de l’accord post-Brexit en Australie

M. Johnson espère qu’un accord de principe sera prêt à retentir lors du sommet du G7 à Cornwall le mois prochain – malgré les avertissements selon lesquels l’apparence «désespérée» donne l’avantage à l’Australie.

Liz Truss, la secrétaire au commerce qui fait tout son possible pour que l’accord soit proposé, devrait s’entretenir avec elle pour parler à son homologue australien, Dan Tehan, dès vendredi.

Le Premier ministre a signalé mercredi son soutien à Mme Truss aux Communes, lorsqu’il a écarté les inquiétudes et a dit aux agriculteurs de ne pas avoir «peur du libre-échange».

Le gouvernement a promis des «protections» pour les agriculteurs britanniques, mais n’a pas dit ce qu’elles seraient, si les tarifs et les quotas devaient être supprimés.

Les groupes d’agriculteurs craignent que cela ne crée un dangereux précédent pour les futurs accords – en particulier avec les États-Unis – qui laisseraient les agriculteurs britanniques lutter pour concurrencer les importations bon marché.

Une autre controverse entoure l’effet sur l’urgence climatique d’encourager une plus grande consommation de viande, lorsque les conseillers gouvernementaux disent que le public a besoin de moins manger.

Cette semaine, le SNP et Plaid Cymru ont protesté contre le fait que l’accord prévu ruinerait les agriculteurs écossais et gallois.

«Les agriculteurs perdront leurs moyens de subsistance, les entreprises rurales s’effondreront et les familles seront chassées de la terre», a déclaré Ian Blackford, le chef du SNP à Westminster.

Avertissant que de nombreux députés conservateurs «sont d’accord en privé», il a exhorté M. Johnson à «abandonner un accord qui ferait chuter nos agriculteurs».

Mais le Premier ministre a accusé le SNP de «sous-estimer grossièrement sa capacité à faire de grandes choses avec nos accords de libre-échange» pour exporter ses propres produits

«C’est un pays qui a connu un succès et une prospérité grâce au libre-échange dans le monde», a déclaré M. Johnson aux députés.