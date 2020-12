Les kiwis sont encouragés à traverser le fossé pour cueillir des fruits et légumes australiens et travailler dans l’industrie du tourisme.

Une nouvelle campagne cible les Néo-Zélandais avec des slogans tels que «profitez des fruits de votre travail» et «choisissez votre chemin vers le paradis».

Le ministre du Commerce et du Tourisme, Simon Birmingham, a déclaré qu’il y aurait normalement environ 135000 vacanciers au travail en Australie à cette période de l’année, mais en raison du coronavirus, il était tombé à environ 52000.

26000 emplois doivent être pourvus en tant que cueilleurs de fruits (photo) dans l’industrie horticole australienne

L’industrie horticole a averti qu’elle avait besoin de 26 000 travailleurs supplémentaires dès que possible, sinon les fruits et légumes pourriraient et le prix des produits s’envolerait.

Le sénateur Birmingham espère que des milliers de Kiwis accepteront l’invitation.

« Les kiwis, où la plupart des États ont ouvert les frontières pour des voyages sans quarantaine, il existe un marché évident sur lequel nous espérons que les jeunes pourront choisir de prendre une année sabbatique et accepter le fait qu’ils pourront revenir. en Nouvelle-Zélande par la suite sans quarantaine », a-t-il déclaré jeudi à la radio ABC.

Un nouveau slogan « Choisissez votre chemin vers le paradis » encourage les kiwis à se rendre en Australie en tant que cueilleurs de fruits

Le sénateur Birmingham a déclaré que les récentes révélations sur l’exploitation des travailleurs n’avaient pas aidé sa campagne et a exhorté les Kiwis à s’exprimer s’ils rencontraient des agriculteurs sans scrupules.

«S’ils rencontrent de mauvaises pratiques, ils devraient le dénoncer, ils devraient le signaler et nous lancerons le livre aux gens.

Le gouvernement fédéral promet également de rembourser aux travailleurs australiens des milliers de dollars pour déménager dans les zones régionales pour cueillir des récoltes.

Chaque travailleur doit conserver ses factures et ses reçus liés à l’emploi – tels que l’hébergement pour les six semaines, l’essence, la nourriture et les vêtements de travail – pour ensuite être remboursés par le gouvernement.

Le gouvernement a exhorté les voyageurs à informer les autorités s’ils rencontrent des agriculteurs sans scrupules

Les réclamations doivent être faites dans les 28 jours suivant le début des travaux et la personne doit avoir travaillé au travail pendant au moins six semaines ou 120 heures.

Les travailleurs australiens peuvent réclamer un maximum de 6000 dollars, tandis que les titulaires de visa travaillant dans le pays peuvent réclamer jusqu’à 2000 dollars.

Mais le programme s’est avéré être un flop spectaculaire jusqu’à présent, avec environ 148 personnes âgées de 18 à 30 ans en profitant.

Le sénateur Birmingham encourage les jeunes Australiens à profiter de leur année sabbatique en voyageant à travers le pays.

Il n’a pas approuvé la suggestion du ministre de l’Agriculture David Littleproud selon laquelle les Australiens étaient trop paresseux pour se lever du canapé.

«Je pense que la grande majorité des Australiens travaillent très dur, mais il est clair que nous devons en encourager davantage à sortir et à faire certains de ces emplois», a déclaré le sénateur Birmingham.

«Il y a des emplois disponibles en Australie en ce moment. Oui, les gens peuvent avoir besoin de déménager, et ce n’est ni facile ni possible pour tout le monde, mais pour certains, c’est le cas et c’est pourquoi nous avons mis en place des incitations.

Pour plus d’informations sur l’aide à la réinstallation du gouvernement pour occuper un emploi pour des travaux agricoles à court terme, consultez le site Web du ministère de l’Éducation, des Compétences et de l’Emploi