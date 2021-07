L’Australie se qualifie pour les demi-finales olympiques avec une victoire sauvage sur la Grande-Bretagne

L’Australie a atteint les demi-finales du tournoi olympique de football féminin aux Jeux de Tokyo 2020 avec une victoire spectaculaire de 4-3 en prolongation contre la Grande-Bretagne à Kashima.

Alanna Kennedy a donné l’avantage aux Matildas en première mi-temps, mais le doublé d’Ellen White en deuxième mi-temps a donné l’avantage à l’équipe GB, seulement pour l’égalisation tardive de Sam Kerr pour envoyer le match en prolongation.

Après que Caroline Weir, de l’équipe GB, ait écopé d’un penalty, la remplaçante Mary Fowler et Kerr ont marqué de chaque côté de la pause avant que White ne scelle son tour du chapeau dans la riposte tardive de son équipe, mais cela n’a compté pour rien.

Ce sont les Jeux olympiques d’Australie les plus réussis de tous les temps, et pas seulement à cause de leur victoire

À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, l’entraîneur-chef de Matildas, Tony Gustavsson, a souvent été interrogé sur les différents défis que les Matildas ont dû surmonter pour arriver ici. Jamais du genre à s’excuser, il a toujours répondu. Il ne veut pas donner trop de poids à des choses qui échappent à son contrôle et à celui de l’équipe.

Alors que l’Australie entre dans l’histoire en se qualifiant pour la première fois pour la demi-finale des Jeux olympiques, il convient de se rappeler exactement ce que cette équipe a traversé au cours des 18 derniers mois pour en arriver là.





D’abord, et bien évidemment, la pandémie. De toutes les équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale, l’Australie est l’équipe qui a eu le plus de temps entre les matches de l’équipe nationale pendant l’arrêt : 395 jours. À cette époque, de nombreux joueurs maintenant inclus dans l’équipe de Tokyo avaient différents niveaux de temps de jeu, des compétitions de championnat et de coupe de Sam Kerr & Co. qui exerçaient leur métier en Angleterre aux saisons pavées d’Emily. Gielnik, Teagan Micah et Clare Polkinghorne qui ont navigué entre la W-League et l’Europe, aux campagnes ravagées par les blessures de Steph Catley et Chloe Logarzo.

En revanche, l’équipe de Grande-Bretagne – dont presque tous sont anglais – a eu une course plus facile vers Tokyo. Alors que l’équipe elle-même ne s’était pas réunie depuis à peu près la même période que l’Australie (349 jours), la grande majorité d’entre elles avaient développé les relations et la chimie nécessaires sur le terrain. En effet, face à l’Australie, la Grande-Bretagne alignait huit joueuses qui ont toutes débuté régulièrement pour Manchester City en FA Women’s Super League, en plus d’autres qui se connaissent depuis Chelsea et Arsenal.

Deuxièmement, les Matilda ont subi une refonte de l’entraînement. Gustavsson a été embauché en janvier, mais n’a pu rencontrer aucun de ses joueurs en personne avant avril. Développer la chimie d’équipe est une chose, mais essayer d’établir de nouveaux systèmes et philosophies de football via le zoom en est une autre. Nous en avons vu l’impact lors des premiers matchs amicaux de l’Australie : concéder 10 buts en deux matchs alors qu’ils tentaient d’apprendre et de désapprendre des années de leçons de football en quelques semaines.

Enfin, en particulier contre les équipes qu’ils ont rencontrées dans ce tournoi, l’Australie a semblé – du moins sur le papier – surpassée. La gamme éblouissante de talents dans les équipes de Suède, des États-Unis et de la Grande-Bretagne a fait de l’Australie les outsiders dans la plupart de leurs matchs. Et pourtant, ils ont trouvé des moyens de les surmonter – peut-être pas avec les résultats des meilleurs mondiaux, mais avec le sens et la gestion d’une équipe capable de s’intensifier quand cela compte. C’était le plus vrai contre la Grande-Bretagne ; une équipe contre laquelle les Matildas ne devaient pas rivaliser, encore moins la défaite. Mais après 120 minutes épuisantes, tendues et extatiques, c’est l’équipe qui a continué à grandir dans le tournoi – et en elle-même – qui est sortie victorieuse.

Non seulement les Matilda ont maintenant créé l’histoire, atteignant les demi-finales olympiques pour la première fois et à une distance touchante de leur première médaille, mais elles l’ont fait malgré tout ce qui leur a été lancé. Peu importe à quel point ils vont plus loin, cela a été le tournoi Matildas le plus réussi de tous les temps et un témoignage d’une équipe qui continue d’incarner la devise « Never Say Die » gravée sur leurs maillots vert et or.

L’héroïsme du gardien australien Teagan Micah a permis à l’Australie d’atteindre les demi-finales olympiques. Atsushi Tomura/Getty Images

Teagan Micah arrive à maturité

Chaque match de football est une série de moments de portes coulissantes ; points auxquels chaque match peut se dérouler dans de multiples directions et réalités, le genre sur lequel vous regardez en arrière et vous vous demandez : « Et si ? » Le tout premier match de l’Australie contre la Grande-Bretagne a connu un certain nombre de moments majeurs comme celui-ci, mais certains des plus cruciaux se sont produits dans la première demi-heure, alors que les deux parties étaient encore en train de s’installer, essayant toujours de se comprendre.

Intensifiez-vous, gardien de but Teagan Micah. Dans le cadre de la révolution Gustavsson, c’est sans doute le jeune de 23 ans qui a le plus profité des opportunités offertes par la table rase. Il y a deux ans, de retour dans la W-League après trois ans dans le système universitaire américain, Micah gardait le banc de Melbourne Victory au chaud derrière un Casey Dumont en forme. Elle était également la gardienne de troisième choix de la Coupe du monde féminine 2019, mais n’a jamais vu une minute – la préférence a été donnée à la vétéran australienne de confiance Lydia Williams.

Mais Tokyo a été différent. Après une belle performance contre la Suède lors de leur match nul 0-0 en amical, Micah a obtenu son premier départ compétitif contre la même équipe en phase de groupes. Malgré quatre buts encaissés, elle a obtenu un nouveau départ contre les champions du monde en titre, l’USWNT, contre lesquels elle a gardé une autre cage inviolée.

Le talent et les capacités naturelles d’arrêt des tirs récompensés par Gustavsson se sont encore manifestés lors du match de l’Australie contre la Grande-Bretagne. Elle a fait un arrêt plongeant du bout des doigts d’une frappe de Rachel Daly à la 11e minute (qui a finalement été rappelée pour hors-jeu), ainsi qu’un bloc bas crucial d’une volée de Lauren Hemp au milieu de la mi-temps. Alors que le match fluctuait en termes de domination et de possession, Micah a pu intensifier et faire des arrêts majeurs lorsque son équipe était sous pression, gardant l’Australie dans le match pendant toute la première mi-temps jusqu’à la tête d’Alanna Kennedy à la 34e minute, mais le Mathilde devant.

Cependant, rien n’avait plus d’importance que l’arrêt de Micah d’un éventuel penalty gagnant de Weir. Le milieu de terrain clinique de Manchester City et de l’Écosse, dont la frappe contre le Canada a aidé la Grande-Bretagne à terminer en tête de son groupe pour affronter l’Australie en quart de finale, s’est qualifié, mais Micah a effectué un arrêt en plongeon confiant pour maintenir le score à 2-2 avant le jeune remplaçant Fowler. et une deuxième tête de Kerr a scellé la victoire.

C’était, sans aucun doute, le moment de Micah. Au-delà des arrêts nécessaires et à haute pression, elle a eu l’une de ses performances les plus holistiques de sa carrière en équipe nationale à ce jour, réagissant aux moments intenses, clouant les bases, fournissant des débouchés pour les passes et prenant des décisions mûres sur le ballon. Le n ° 2 australien Mackenzie Arnold étant déjà tombé dans la hiérarchie, Micah a fait son chemin pour devenir un véritable remplaçant de Williams, autrefois irremplaçable. La meilleure partie? Le jeune ne peut que s’améliorer.

Sam Kerr a livré une véritable performance de capitaine pour l’Australie. Atsushi Tomura/Getty Images

Kerr réalise la vision de Gustavsson

Lorsque la capitaine de Matildas Kerr était au milieu de sa sécheresse de buts lors des matchs amicaux pré-Tokyo, Gustavsson a toujours insisté sur le fait que le meilleur buteur australien d’une génération avait plus de valeur pour l’équipe que le nombre de fois où elle a frappé le fond des filets. . La conséquence du fait que Kerr est devenue l’une des joueuses les plus dangereuses et les plus visibles du jeu signifie qu’elle a eu une énorme cible sur le dos. Contre la plupart des équipes à Tokyo, Kerr s’en est largement distingué : obligé de trouver d’autres moyens de contribuer à l’équipe en raison d’être presque constamment entouré de défenseurs.

L’un des éloges constants de Gustavsson à l’égard de Kerr va dans ce sens : non pas à propos de sa capacité clinique devant le but, mais de ses contributions défensives à l’équipe et de la façon dont elle est capable d’amener les joueurs autour d’elle. Contre la Grande-Bretagne, Kerr a montré exactement pourquoi Gustavsson a une telle confiance en son skipper. Elle a été, comme on pouvait s’y attendre, gardée la plupart du temps silencieuse tout au long du match par la paire de défenseurs centraux en rotation du capitaine britannique Steph Houghton et Leah Williamson, ainsi que de la remplaçante Millie Bright. Et pourtant, Kerr a toujours trouvé des moyens d’être influente et dangereuse : s’enfoncer profondément pour tenir et passer le ballon à ses coéquipiers, revenir en arrière pour faire des tacles et des défis clés, et, alors que le temps s’écoulait, creuser profondément pour utiliser sa capacité aérienne pour se défendre. corners et coups francs répétés alors que GB semblait certain de capitaliser sur sa domination et de prendre l’avantage.

Plus que cela, cependant, Kerr a également pu trouver un autre niveau à son propre jeu : en plus de faire le travail défensif « de tête de devant » que Gustavsson commente si régulièrement, Kerr a également marqué deux buts cruciaux – son deuxième doublé. du tournoi, la portant à cinq buts au total et la meilleure buteuse australienne de tous les temps aux Jeux olympiques – y compris une tête en prolongation pour donner aux Matildas leur dernière victoire historique 4-3.

Il ne fait aucun doute, après cette performance, que Kerr est le capitaine le plus approprié pour cette équipe australienne : un joueur qui incarne l’esprit, la détermination, le travail acharné et l’altruisme que cette équipe de Matildas – et l’idée même de le Matildas lui-même – est venu encapsuler pour les fans du monde entier.