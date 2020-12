Lorsque le décompte commencera dans quelques mois, des drones de recherche de chaleur, des sondages acoustiques et des chiens détecteurs seront déployés. Les individus enfileront des chaussures de randonnée et partiront dans la brousse pour observer les koalas. Beaucoup chercheront également des excréments de koala.

Cela rend l’effort du gouvernement australien pour compter la population des marsupiaux emblématiques et enregistrer où ils vivent encore plus intimidant. En novembre, le gouvernement a non seulement annoncé qu’il engageait 2 millions de dollars australiens (1,5 million de dollars) pour financer un audit des espèces indigènes. Il utiliserait également une foule de nouvelles méthodes pour ce faire.

MELBOURNE, Australie – On pourrait penser que les koalas sont faciles à trouver – et à compter – parce qu’ils sont grands, moelleux et généralement immobiles puisqu’ils sont enclins à dormir environ 20 heures par jour. Non.

Les estimations des populations de koala ont historiquement varié énormément. En 2016, les scientifiques estimaient qu’il y avait plus de 300 000 koalas en Australie. À la mi-2019, l’Australian Koala Foundation a estimé que moins de 80000 sont restés dans le pays et ont déclaré que le nombre pourrait être aussi bas que 43000. L’inquiétude et la confusion concernant le nombre de koalas se sont intensifiées lors des feux de brousse dévastateurs en Australie l’année dernière, conduisant à des articles de presse selon lesquels les animaux étaient «fonctionnellement éteints». Mais les scientifiques ont contesté l’exactitude de ce récit.

Même avant que les feux de brousse ne déciment les populations de koalas, on craignait de plus en plus que les animaux soient en difficulté. Les scientifiques et les organisations de conservation affirment que la perte d’habitat due au défrichage envoie de plus en plus de koalas dans les zones urbaines – et occasionnellement dans les arbres de Noël des gens – là où ils sont en péril: se faire aplatir par des voitures et attaquer par des chiens. Les populations de koalas sous stress sont également plus sujettes aux maladies mortelles, selon les experts.

Un recensement précis des koalas a été difficile. Le dernier décompte national, réalisé en 2012, demandait simplement aux scientifiques d’estimer le nombre dans certaines régions, conduisant à une fourchette d’approximations, telles que 33 000 à 153 000 pour un État.

«Malgré tous nos efforts sur les koalas, les scientifiques nous disent qu’il y a un grave manque de données sur où se trouvent réellement les populations, comment elles se portent et les meilleurs moyens de les aider à se rétablir après les feux de brousse dévastateurs», a déclaré le ministre fédéral de l’Environnement, Sussan Ley, a dit dans un rapport au moment de l’annonce.