L’Australie se concentre désormais sur le plein emploi durable et inclusif dans sa nouvelle politique économique

L’Australie visera un plein emploi durable et inclusif pour guider sa future politique économique, annoncera le gouvernement lundi, dans le but de consolider les acquis du marché du travail le plus solide depuis près de 50 ans.

Dans un Livre blanc sur l’emploi, le gouvernement travailliste fixera un nouvel objectif de plein emploi – durable et inclusif, ce qui signifie que tous ceux qui souhaitent un emploi pourront en trouver un sans chercher longtemps, selon des extraits consultés vendredi par Reuters.

Il comprendra également des initiatives et des orientations politiques pour lutter contre la sous-utilisation sur le marché du travail, après que le document ait révélé que des millions d’Australiens sont confrontés à d’importants obstacles à l’emploi bien qu’ils souhaitent travailler davantage.

« Aujourd’hui, notre taux de chômage se situe autour de ses plus bas niveaux historiques et le taux d’activité est proche des niveaux records », a déclaré le trésorier Jim Chalmers dans un communiqué accompagnant des extraits du journal.

« Cela nous positionne bien face aux défis immédiats du ralentissement de la croissance économique et de l’incertitude mondiale persistante, mais il reste encore beaucoup à faire pour façonner l’orientation future de notre marché du travail et mettre les avantages de l’emploi à la portée d’un plus grand nombre de nos citoyens. »

Le gouvernement s’efforcera de distinguer ses objectifs d’emploi à long terme des estimations techniques.

La Banque de réserve d’Australie estime que le taux de chômage, qui se situe à 3,7 %, devrait augmenter jusqu’à environ 4,5 % pour aider à ramener l’inflation dans sa fourchette cible de 2 à 3 %.

Le marché du travail a montré peu de signes de ralentissement, même après que la RBA ait augmenté les taux de 400 points de base pour atteindre un sommet de 4,1 % en 11 ans afin de freiner la demande intérieure.

Les orientations de réforme décrites dans le livre blanc guideront le travail politique actuel et futur, y compris la stratégie migratoire du gouvernement et l’investissement dans les secteurs des compétences et de l’enseignement supérieur.

« Nous voulons que les Australiens soient des bénéficiaires, et non des victimes, des grands changements qui façonnent notre économie et c’est l’objectif du Livre blanc sur l’emploi », dira Chalmers.