L’Australie scelle une victoire de 42 points contre l’Irlande pour dépasser l’Angleterre dans le groupe de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

L’Australie a remporté une victoire de 42 points contre l’Irlande pour se propulser au-dessus de l’Angleterre dans les Super 12 de la Coupe du monde T20.

Aaron Finch a réussi 63 points alors que l’Australie a terminé sur un total difficile de 179-5, tandis que l’Irlande était absente pour 137 à Brisbane.

Après avoir perdu le tirage au sort, l’Australie a frappé en premier. Un bon partenariat entre le capitaine Finch et Marcus Stoinis a donné à l’Australie une base solide, Finch marquant finalement 63 balles sur 44 et Stoinis 35 sur 25.

Les Irlandais Barry McCarthy et Joshua Little ont remporté les cinq guichets pour leur équipe, mais le bâton irlandais s’est rapidement effondré. Ils ont perdu cinq guichets pour un score de seulement 25 avant de se stabiliser.

Lorcan Tucker a mené la riposte, réalisant avec défi 71 courses sur 48 balles, mais cela n’a pas suffi à nier l’Australie.

Finch revient en forme mais les quilleurs irlandais impressionnent

Le capitaine de l’Australie a lutté pour les courses dans cette Coupe du monde. Il a peiné contre le Sri Lanka malgré les battements au bâton pendant les manches et a commencé de la même manière contre l’Irlande.

Mais un gros six, le troisième plus gros de la Coupe du monde, a semblé remettre le premier en forme. Il a ensuite marqué un demi-siècle important alors que l’Australie atteignait 179

Il semblait que Finch et Stoinis emporteraient le match contre l’Irlande, mais les quilleurs se sont bien battus pour prendre des guichets vers la fin des manches.

Une rafale tardive de Matthew Wade et Tim David a aidé l’Australie à établir un score supérieur à la normale de 180, mais l’Irlande, avec Paul Stirling et Tucker en forme, aurait senti qu’elle pouvait chasser le score.

Tucker impressionné mais un effondrement précoce s’avère coûteux

Glenn Maxwell a pris deux guichets lors de son premier over





Les ouvreurs irlandais ont bien commencé lors des deux premiers overs, mais Glenn Maxwell a pris deux guichets lors de son premier over, dont le dangereux Stirling, pour déclencher un effondrement.

L’Irlande avait une fiche de 25-5 à un moment donné, mais Tucker est venu mener une riposte. Il a été en excellente forme en Australie et a montré sa gamme de coups tout au long de ses manches.

Le coup aurait frustré l’Australie, qui aurait recherché une grande victoire pour aider à améliorer son taux de course net.

Ils devaient gagner par 75 courses pour améliorer le taux de course net de l’Angleterre, et à un moment donné, il semblait qu’ils étaient sur la bonne voie pour une grande victoire.

Tucker aurait peut-être rendu service à l’Angleterre avec ses 71 invaincus en 48 balles.

David Warner n’a pas pris le terrain pour l’Australie dans la poursuite, et Finch a boité à mi-parcours. L’Australie s’inquiétera de la condition physique de deux joueurs clés avant son dernier match contre l’Afghanistan vendredi.

Finch et Balbirnie faire l’éloge de Tucker

Le capitaine de l’Australie, qui a été nommé joueur du match et a déclaré : “Ce n’était pas le guichet le plus facile, c’était beaucoup plus lent que nous ne le pensions. Il était difficile d’avoir un rythme dès le début.

“Le soutien du vestiaire a été incroyable, T20 est un jeu à haut risque. Quand ils sont allés essayer de jouer à large et raté, c’était probablement un peu plus facile. Il fallait être à l’aise pour approfondir un peu les manches. .

“C’est un gros match pour les deux équipes (Angleterre contre Nouvelle-Zélande), cela aurait été bien de pousser ce (taux de course net) vers l’avant, mais ils ont brillamment joué au milieu. Tucker a joué un sacré coup.”

Le capitaine irlandais Andrew Balbirnie a estimé que son équipe était dans le match tout au long du match, mais a simplement perdu trop de guichets à des étapes clés.

“Durement combattu, cela aurait pu nous échapper. Nous nous sommes battus à la fin. En regardant le tableau de bord, nous avons senti que le score n’était pas contre nous, c’était juste la colonne du guichet. Il (Tucker) a eu un bon La Coupe du monde et ces guichets lui conviennent”, a-t-il déclaré.

Quelle est la suite dans le Groupe 1 ?

L’Australie passe à la deuxième place avec la victoire, mais pourrait tomber à la troisième si l’Angleterre battait la Nouvelle-Zélande mardi.

Si l’équipe de Jos Buttler bat les Black Caps, les trois meilleures équipes auront cinq points avant le dernier tour de matches à la fin de la semaine.

L’Irlande n’est toujours pas hors de combat, mais elle sait qu’elle n’est pas entre ses mains. Ils affronteront la Nouvelle-Zélande vendredi, l’Australie affrontera l’Afghanistan lors de son dernier match, avant que l’Angleterre affronte le Sri Lanka samedi.

