L’Australie revoit son système de visa alors qu’elle est aux prises avec une pénurie de travailleurs après des règles strictes de COVID | Nouvelles du monde

L’Australie est en train de revoir l’ensemble de son système de visas et d’immigration dans le but d’augmenter rapidement sa main-d’œuvre.

La revue devrait sortir en février.

Depuis la fermeture de ses frontières pendant le COVID, le pays a du mal à trouver suffisamment de travailleurs qualifiés et non qualifiés pour occuper des emplois et stimuler l’économie.

Après le Canada, Australie a la deuxième pire pénurie de compétences parmi les pays les plus riches du monde.

Sous l’Opéra de Sydney, Solotel, un bar et restaurant au bord de l’eau, a besoin de personnel.

Son directeur général, Elliot Solomon, a déclaré qu’il avait un besoin urgent de chefs, de serveurs, de barmans et de baristas.

“Nous avons quelques restaurants gastronomiques et nous ne pouvons pas ouvrir certains jours car nous n’avons pas assez de personnel”, a-t-il déclaré.

M. Solomon a déclaré que les salaires avaient augmenté de 25% en un an et que les serveurs étaient en moyenne d’environ 20 £ de l’heure.

Les incitations au travail comprennent des primes d’inscription de 500 £ et de la nourriture et des boissons à moitié prix pour les employés et leurs amis.

Image:

Elliot Solomon, directeur général de Solotel, a déclaré qu’il était de plus en plus difficile d’obtenir du personnel de restaurant



D’autres restaurants envoient du personnel étranger dans le pays et fournissent un hébergement.

En mars, la routarde britannique Chloe Ankers a déménagé de Manchester à Cairns et maintenant à Sydney.

“Il y a des emplois partout sur la côte”, a-t-elle déclaré.

“Le salaire est incroyable, comparé à chez nous, il y a une grande différence.”

Image:

La routarde britannique Chloe Ankers a déclaré qu’il y avait des “emplois partout” en Australie



La plupart des étrangers préférant la plage à la brousse, les pénuries de personnel sont encore pires dans les régions éloignées.

Avant COVID, 80% de la main-d’œuvre agricole saisonnière provenait de routards.

À trois cents kilomètres à l’ouest de Sydney, à Leeton, des tonnes d’oranges sont laissées à pourrir parce qu’il n’y a pas assez de monde pour les cueillir.

Le propriétaire du verger, Frank Mercuri, a déclaré que c’était “dévastateur”, son entreprise ayant perdu 140 000 livres de fruits.

Les Australiens n’occupent pas ces emplois – le taux de chômage est le plus bas depuis 48 ans.

C’est un marché de salariés. Une enquête de la National Australia Bank a révélé qu’une entreprise sur trois souhaite embaucher plus de personnes.

Au total, près d’un demi-million de travailleurs sont nécessaires dans presque toutes les industries, de l’hôtellerie et du tourisme à la construction, la technologie, l’agriculture et l’exploitation minière, ainsi que les enseignants et les infirmières.

Il y a aussi une grave pénurie de gens de métier; mécaniciens, constructeurs et plombiers – la liste est longue.

Le propriétaire d’un atelier automobile, Cameron Virtue, est sous pression et ne peut pas développer son activité. Sans assez de techniciens, il travaille 70 heures par semaine.

Image:

Propriétaire de l’atelier automobile Cameron Virtue



Il a déclaré: “Je pense que nous devons regarder davantage à l’étranger, je trouve généralement que les techniciens formés au Royaume-Uni sont de loin supérieurs à ce que nous avons ici.”

Le mécanicien Joel Swain n’a aucun regret d’avoir échangé le North Yorkshire pour l’été à Sydney.

Il est récemment rentré chez lui pour voir sa famille et ses amis et dit que c’était le “dernier clou dans le cercueil”.

“Vous pouvez voir que les gens ne sont pas si heureux [in the UK] et de plus en plus de mes amis migrent, voyagent en Asie et viennent en Australie pour cette vie”, a-t-il déclaré.

Image:

Le mécanicien Joel Swain est venu en Australie du North Yorkshire



L’Australie estime qu’elle n’a pas besoin de vendre le pays aux migrants, car elle se considère comme la capitale mondiale du “style de vie”.

Cependant, pendant la pandémie, il y a eu l’une des fermetures de frontières COVID les plus sévères au monde et le gouvernement précédent a dit aux étudiants étrangers et aux routards de “rentrer chez eux”.

Ils sont maintenant confrontés à des tarifs aériens internationaux exorbitants pour voyager ici.

Ainsi, en matière de migration, l’Australie a beaucoup de défis et de terrain à rattraper.