L’Australie révèle pourquoi elle n’envoie pas d’hélicoptères Taipan cloués au sol en Ukraine

Guerre aérienne, mondiale, guerre terrestre

SYDNEY — L’étrange histoire de la décision de l’Australie de démonter et d’enterrer la flotte d’hélicoptères Taipan cloués au sol en permanence pour environ un milliard de dollars a finalement été discutée en détail par un responsable du gouvernement près d’un mois après la parution du premier article.

La saga a suscité des critiques à l’égard du secret persistant du ministère de la Défense, notamment de la part d’un général deux étoiles récemment retraité, une rupture rare dans l’establishment de la défense australienne.

Voir plus 8/ Le manque de transparence autour de cette question en dit long sur la Défense, le gouvernement et la démocratie ici. En tant que pays, nous pouvons et devons faire beaucoup mieux pour communiquer les décisions gouvernementales aux citoyens. Et de soutenir d’autres démocraties qui ont désespérément besoin d’aide. – Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) 15 janvier 2024

Tout a commencé lorsque le rédacteur en chef de l’Asia Pacific Defence Reporter, Kym Bergmann, a décidé d’essayer de gâcher les vacances de Noël de tout le monde en raconter une histoire le 21 décembre au sujet de leur élimination et, dans une mise à jour, de la demande apparente de l’Ukraine avant la publication de l’article original.

Mais, comme pour presque tout ce qui touche à l’histoire de Taipan, le gouvernement australien est resté muet – refusant de dire publiquement que des mois avant qu’il ait pris la décision de démanteler les hélicoptères, de vendre toutes les pièces qui pourraient l’être et d’enterrer les cellules démolies.

Enfin, après une petite mention des Taipans il y a quelques jours, un responsable de la défense, le gouvernement a aujourd’hui discuté directement et en détail de ce qui se passait et pourquoi.

“L’Ukraine a fait une demande officielle pour les MRH-90 en décembre, malgré les problèmes de sécurité et opérationnels bien documentés de l’avion”, a déclaré le ministre des marchés publics de la défense, Pat Conroy, dans un communiqué. un entretien avec l’Australian Broadcasting Corporation.

Il a déclaré que le gouvernement avait pris la décision d’immobiliser définitivement la flotte d’hélicoptères Airbus en septembre de l’année dernière et de les remplacer par des Black Hawk de fabrication américaine. Les responsables ont contacté Airbus pour savoir si des pays étaient intéressés par l’achat des cellules Taipan.

“Il n’y avait aucun intérêt à acheter les cellules”, a déclaré Conroy à ABC. « Par conséquent, la meilleure solution pour les contribuables était de démonter l’avion et de commencer à vendre les pièces de rechange. Parce que l’autre option aurait été de payer des centaines de millions de dollars à Airbus Australia pour maintenir ces avions en état de voler alors qu’il n’y avait aucune chance qu’ils puissent voler à nouveau pour l’armée australienne. »

Ainsi, au moment où la demande de Kiev est arrivée, l’Australie en était à trois mois de la « stratégie d’élimination » de Taipan et trois mois après l’arrêt de toute maintenance.

L’Australie est le dernier client national à avoir abandonné l’utilisation des hélicoptères, rejoignant la Norvège et la Suède, après que ces pays ont déclaré avoir connu de faibles taux de disponibilité et des coûts de maintenance élevés.

Après que le gouvernement ait divulgué certains détails de l’affaire Taipan plus tôt cette semaine, Mick Ryan, le deux étoiles qui a tweeté ci-dessus à propos des Taipans, a déclaré dans un tweet : « Sur cette question, le gouvernement australien fait un travail de classe mondiale en ne faisant pas preuve de non-responsabilité. -transparent et obscurcit le problème – et gaspille un atout que tous les autres utilisateurs semblent utiliser comme prévu. Ryan commandait la principale force de combat australienne et prenait sa retraite en tant que commandant de l’Australian Defence College.

Le mois prochain marquera le deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et Conroy a défendu l’ampleur de l’aide apportée par l’Australie dans son interview.

« Nous avons fourni une aide d’une valeur de 910 millions de dollars, dont 730 millions de dollars d’assistance militaire », a-t-il déclaré. « Le gouvernement australien continue de travailler en étroite collaboration avec l’Ukraine pour envisager d’autres options afin de fournir une aide rapide, significative et durable. »

Peu de législateurs se sont prononcés en faveur de l’envoi des taipans en Ukraine. La sénatrice Pauline Hanson, une personnalité éminente qui ne fait pas partie du gouvernement, a publié aujourd’hui une déclaration en faveur du transfert de certains Taipans et appelant à l’arrêt de leur élimination.

“Les hélicoptères Taipan destinés à être détruits et enterrés par les forces de défense australiennes devraient être donnés à l’Ukraine pour améliorer la capacité de ce pays à évacuer médicalement les soldats des champs de bataille”, a-t-elle déclaré dans le communiqué. « Si nos forces de défense n’ont plus besoin de ces plates-formes, je ne vois aucun inconvénient ni aucun coût élevé à en fournir un nombre limité à l’Ukraine. »

Elle a soulevé un problème que d’autres législateurs ont soulevé, à savoir que le fait de mettre les Taipans de côté avant l’arrivée de la majeure partie de la flotte Black Hawk laisse l’Australie à court de ressources pour fournir une assistance en cas d’inondation et d’incendie ou répondre aux urgences militaires.