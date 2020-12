La ville la plus peuplée d’Australie, Sydney, s’est davantage isolée du reste du pays dimanche après que les États ont fermé les frontières et imposé des mesures de quarantaine à ses résidents alors qu’un cluster de coronavirus dans la ville est passé à environ 70.

Les États voisins de Victoria et du Queensland ont interdit les personnes arrivant de Sydney à partir de lundi.

« Si vous venez du grand Sydney, ce n’est pas le moment de vous rendre au Queensland », a déclaré la première ministre de l’État du Queensland, Annastacia Palaszczuk, lors d’une conférence de presse.

L’État d’Australie du Sud a imposé dimanche une quarantaine de 14 jours pour les arrivées à Sydney et a interdit aux voyageurs des banlieues touchées. L’état insulaire de Tasmanie a pris des mesures similaires samedi.

L’État d’Australie occidentale a imposé une fermeture rigoureuse de la frontière.

Environ un quart de million de personnes dans la banlieue nord de la plage de Sydney, où l’épidémie s’est produite, ont été placées dans un verrouillage strict jusqu’à la veille de Noël.

Dimanche, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), Gladys Berejiklian, a déclaré que les rassemblements publics dans le reste de Sydney seraient limités, les rassemblements de ménages étant limités à 10 participants et les lieux d’accueil à 300, entre autres restrictions.

« Nous devons prendre cette mesure maintenant pour nous assurer de rester au courant de cette épidémie », a déclaré Mme Berejiklian.

Elle a également exhorté les habitants de la grande région de Sydney à porter des masques en public, bien que ce ne soit pas obligatoire.

«Si vous allez faire des courses n’importe où en Nouvelle-Galles du Sud, veuillez porter un masque, si vous allez dans un lieu de culte en Nouvelle-Galles du Sud, veuillez porter un masque … et pour l’amour de Dieu, ne prenez pas les transports en commun sauf si vous porte un masque. «

Jusqu’à cette semaine, l’Australie était restée plus de deux semaines sans transmission locale et avait levé la plupart des restrictions avant Noël. L’épidémie de Sydney et les restrictions à la frontière ont jeté les projets de voyage de Noël dans le chaos.