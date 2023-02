L’Australie remplace la reine Elizabeth par un design autochtone sur un billet de 5 $

Le roi Charles III ne figurera pas sur le nouveau billet de 5 dollars australien, a annoncé jeudi la banque centrale du pays, signalant la suppression progressive de la monarchie britannique des billets de banque australiens, bien que le nouveau monarque devrait toujours figurer sur les pièces.

Un nouveau dessin autochtone remplacera l’ancien portrait de feu la reine Elizabeth, a déclaré la Banque de réserve australienne, une décision qui honore “la culture et l’histoire des premiers Australiens”.

“L’autre face du billet de 5 dollars continuera de figurer le parlement australien”, a indiqué la banque dans un communiqué.

Le billet de 5 $ est le seul billet de banque australien à présenter le monarque.

Il a déclaré que la décision faisait suite à une consultation avec le gouvernement, qui a soutenu le changement.

Le billet de 5 $ est le seul billet de banque australien à figurer feu la reine Elizabeth. (Banque de réserve d’Australie 2016)

Le trésorier Jim Chalmers a pesé sur la décision, affirmant que le changement était une “opportunité de trouver un bon équilibre”.

“Le monarque sera toujours sur les pièces, mais le billet de 5 dollars en dira plus sur notre histoire, notre patrimoine et notre pays, et je considère cela comme une bonne chose”, a-t-il déclaré aux journalistes à Melbourne.

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a comparé cette décision à la modification de la date de l’Australia Day, une fête nationale.

“Je sais que la majorité silencieuse n’est pas d’accord avec beaucoup de bêtises éveillées qui se passent, mais nous devons en savoir plus sur ces personnes en ligne”, a-t-il déclaré à 2GB Radio.

Dutton a déclaré que le Premier ministre Anthony Albanese était au cœur de la décision du roi de ne pas apparaître sur la note, l’exhortant à “l’admettre”.

La banque prévoit de consulter les groupes autochtones lors de la conception du billet de 5 $ et s’attend à ce qu’il faille des années avant qu’il ne soit rendu public.

Le billet actuel de 5 $ continuera d’être émis jusqu’à ce que le nouveau design soit introduit et aura cours légal.

Le visage du roi Charles III devrait être vu sur les pièces australiennes plus tard cette année.