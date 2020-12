L’Australie a lancé une enquête de l’Organisation mondiale du commerce sur les prélèvements commerciaux chinois – augmentés au-delà de 80% au printemps dernier – a déclaré le chef du commerce de Canberra, alors que les tensions croissantes entre les deux parties continuent de s’intensifier.

« C’est la prochaine étape logique et appropriée pour l’Australie, » Le ministre du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré mercredi aux journalistes, affirmant que cette décision, la première du genre entre les deux pays à l’OMC, défendrait les intérêts des producteurs australiens.

Nous sommes convaincus que, sur la base des éléments de preuve, des données et des analyses que nous avons déjà rassemblés, l’Australie a un argument incroyablement solide à présenter pour défendre l’intégrité et la propriété de nos céréaliculteurs et de nos producteurs d’orge.