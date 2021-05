L’Australie rejoint les exercices militaires avec la France, le Japon et les États-Unis alors que les tensions avec la Chine s’intensifient

Les exercices dans la région de Kyushu verront les nations participer à des exercices aériens, terrestres et maritimes, tandis que l’Australie a envoyé un navire de guerre pour soutenir l’opération impliquant environ 300 soldats, des avions de combat, 10 navires de surface et un sous-marin japonais.

Il devrait s’agir du premier de plusieurs exercices militaires conjoints menés par le Japon dans la région. Un porte-avions britannique et un navire de la marine allemande devraient se diriger vers les eaux indo-pacifiques plus tard en 2021.

L’activité militaire s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et d’autres pays de la région, alors qu’ils accusent Pékin de s’engager dans une activité militaire agressive pour solidifier le contrôle des mers de Chine orientale et méridionale.

À l’inverse, la Chine a fait valoir que la base de la « situation tendue » est l’empiètement militaire américain dans la région et sa décision de «Déraisonnablement» faire des accusations sur l’activité chinoise. Il prétend que «Instabilité et risques de sécurité» viennent «Principalement de l’extérieur de la région.»

Le Japon et la Chine sont enfermés dans un différend sur un territoire connu sous le nom d’îles Senkaku par Tokyo et les îles Diaoyu par Pékin. Ces dernières années, la Chine a imposé une zone d’identification de défense aérienne au-dessus des îles et a autorisé sa garde côtière à utiliser la force meurtrière dans la région si les navires enfreignent la loi de Pékin. «Souveraineté nationale, droits souverains et juridiction».

La Chine a fait valoir que sa « ligne de démarcation à neuf tirets », qui s’étend jusqu’à 2000 kilomètres (1242 miles) du continent chinois et couvre 90% de l’eau litigieuse, lui donne des droits historiques de contrôler la zone, qui est une clé route commerciale pour Pékin et d’autres nations.

La décision de Canberra de soutenir les exercices militaires conjoints intervient des semaines après que le secrétaire australien aux Affaires intérieures, Mike Pezzullo, a averti que « Les tambours de la guerre battent » en mer de Chine méridionale, une déclaration soutenue par le ministre des Affaires intérieures et le ministre de la Défense du pays.

La Chine a exprimé le souhait de calmer les tensions avec l’Australie, affirmant vers la fin de 2020 qu’elle souhaitait que les relations «Revenez sur la bonne voie le plus tôt possible.»

