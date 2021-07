L’Australie rejette les allégations de la Chine selon lesquelles elle aurait saboté le déploiement du vaccin Sinopharm dans la région du Pacifique et insiste sur le fait qu’elle a agi de « bonne foi »

Depuis mai, le vaccin Sinopharm de fabrication chinoise a été distribué dans un certain nombre de pays insulaires du Pacifique, notamment les Îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Il y a deux semaines, quelque 200 000 doses du vaccin ont été livrées en PNG, où les infections ont augmenté.

Pendant ce temps, l’Australie a déchargé plusieurs milliers de vaccins AstraZeneca fabriqués dans le pays dans la région. La confiance dans le vaccin a été ébranlée en Australie par la confusion des conseils de vaccination officiels et les inquiétudes croissantes ces derniers mois concernant le risque de caillots sanguins rares, mais potentiellement mortels.

Approuvant l’utilisation de Sinopharm, la ministre de la Santé de la PNG, Jelta Wong, avait déclaré en mai que ces « pas à l’aise avec l’AstraZeneca » vaccin avait le choix d’opter pour « un autre vaccin qu’ils sont à l’aise » prise.

Cependant, au cours de la semaine dernière, des articles de presse chinoise ont accusé l’Australie de s’employer à « saper la coopération vaccinale de la Chine avec les pays insulaires du Pacifique. »

Selon le journal Global Times, l’Australie avait « planté plusieurs « consultants » dans le centre national de prévention des épidémies en Papouasie-Nouvelle-Guinée ». Le journal accuse également l’Australie de « travailler dans l’ombre » bloquer l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins chinois en PNG et « menaçant les hauts fonctionnaires d’accueillir les vaccins chinois. »

Lors d’une conférence de presse lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a doublé ces accusations, qualifiant ceux qui, en Australie, « tirer parti des problèmes de vaccination pour se livrer à des manipulations politiques et à des brimades coercitives » comme étant « insensible à la vie et à la santé des habitants de PNG ».

«Ce qu’ils ont fait est une violation de l’esprit humanitaire de base et sape gravement la coopération mondiale contre la pandémie. La Chine exprime sa profonde préoccupation et sa ferme opposition à un tel comportement irresponsable », a dit Wang.

Notant que la Chine considérait les vaccins comme un « bien public mondial » et n’avait pas « agenda géopolitique » ou alors « ficelles politiques » attaché à son déploiement, Wang a exhorté l’Australie à « cessez de perturber et de saper la coopération en matière de vaccins entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique » et « travailler ensemble pour… faire progresser la coopération internationale anti-pandémie par des actions concrètes ».

Il est probable que Wang faisait référence aux commentaires faits ces derniers mois par plusieurs hauts responsables australiens, dont Frances Adamson, qui dirige le département des affaires étrangères de l’Australie. En mars, Adamson a discuté de la Chine « diplomatie du vaccin » lors d’une audition parlementaire sur les dépenses.

Déclarant qu’elle avait lu « seconde ou troisième main » rapports sur les vaccins offerts « avec des ficelles attachées », Adamson a dit « il ne serait pas surprenant qu’il y ait des conditions attachées dans certains cas » en ce qui concerne la distribution des vaccins.

En PNG en voyage pour renforcer « coopération sur la sécurité et les infrastructures sanitaires », Le ministre australien du Développement international et du Pacifique, Zed Seselja, a déclaré que toute affirmation selon laquelle Canberra interférait avec la distribution de vaccins en Chine était « absolument pas le cas » et « rejeté par le gouvernement australien ».

Dans une interview avec le réseau ABC, Seselja a déclaré que le gouvernement australien était « assumer notre responsabilité morale et économique » à la région.

« Nous abordons ces questions de bonne foi et nous continuerons à faire des choses qui sont dans l’intérêt de notre région et dans l’intérêt de nos amis et voisins, plus particulièrement de la PNG » Seselja a déclaré à ABC.

Il a dit que ceux qui souscrivaient au point de vue de la Chine devraient « regardez le bilan de l’Australie au cours de cette période et sur une longue période de fourniture d’un soutien en matière de soins de santé de haute qualité et d’un soutien en matière de vaccins ».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!