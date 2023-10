L’Australie rejette la réforme constitutionnelle visant à reconnaître les peuples autochtones | Actualités politiques

La proposition n’a pas recueilli suffisamment de voix parmi les six États du pays, ni une majorité globale auprès de la population.

Les Australiens ont catégoriquement rejeté un projet de réforme de la constitution du pays qui reconnaîtrait les peuples autochtones, ont montré les résultats d’un référendum.

Après le décompte de la majeure partie des votes samedi, il est devenu clair que les votes « Oui » n’ont pas réussi à atteindre le seuil requis dans le but de créer un organisme consultatif autochtone appelé « Voix autochtone au Parlement ».

Les opposants aux réformes ont mené les partisans entre 60 et 40 pour cent, tous les six États, sauf un, qui devaient également y être favorables, votant pour rejeter la proposition.

Le plus grand nombre de votes oui a été enregistré à Victoria avec 46 pour cent, le Queensland affichant le plus bas avec 32 pour cent.

Cependant, le Premier ministre Anthony Albanese a défendu sa décision de demander un référendum et a déclaré : « Nous devons chercher une nouvelle voie à suivre avec le même optimisme. »

« Ce soir n’est pas la fin du chemin et ce n’est certainement pas la fin de nos efforts pour rassembler les gens », a-t-il déclaré.

Les citoyens autochtones d’Australie représentent environ 3,8 pour cent des 26 millions d’habitants du pays et habitent le pays depuis environ 65 000 ans. Mais ils ne sont pas mentionnés dans la constitution et sont considérés comme faisant partie des personnes les plus défavorisées du pays sur le plan économique.

Les partisans de la proposition visant à apporter des modifications à la constitution du pays vieille de 122 ans estiment que l’ajout d’une voix autochtone au document aiderait à réconcilier le pays, mais les opposants l’ont qualifié de source de division et d’inefficace.

Implications de la désinformation

Sur les 44 référendums organisés en Australie depuis sa création en 1901, seuls huit ont été réussis. Il s’agit du premier référendum organisé en Australie depuis que les électeurs ont rejeté la proposition de devenir une république il y a près d’un quart de siècle.

Le vote de samedi pourrait également avoir des implications en termes de désinformation en Australie, car une vaste campagne s’était propagée sur les réseaux sociaux avant le vote, faisant craindre que la Voix autochtone au Parlement – ​​un organe purement consultatif – ne devienne une troisième chambre du Parlement et amène Les Autochtones reçoivent davantage de financement fédéral.

Albanese a également abordé ce sujet et critiqué certaines sections des médias qui, selon lui, avaient détourné le débat référendaire des questions fondamentales.

« Nous avons eu, y compris dans les médias représentés dans cette salle, des discussions sur toute une série de choses qui n’avaient rien à voir avec ce qui figurait sur le bulletin de vote de ce soir », a déclaré samedi le Premier ministre aux journalistes.