Canberra affirme qu’un « système réglementaire robuste » est en place pour gérer les risques pour Port Darwin et d’autres infrastructures.

Le gouvernement australien a déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’annuler le bail d’un port majeur d’une entreprise chinoise à la suite d’un examen de sécurité nationale.

Le bureau du Premier ministre Anthony Albanese a déclaré vendredi que l’examen a révélé qu’il existait un « système réglementaire robuste » pour gérer les risques pour Port Darwin et d’autres infrastructures critiques et que « les mécanismes de surveillance existants sont suffisants et seront permanents ».

« Les Australiens peuvent être sûrs que leur sécurité ne sera pas compromise, tout en garantissant que l’Australie reste une destination compétitive pour les investissements étrangers », ont déclaré le ministère du Premier ministre et le cabinet dans un communiqué.

La société chinoise Landbridge a obtenu un bail de 99 ans pour le port en 2015, pour un montant de 506 millions de dollars australiens (390 millions de dollars).

L’accord a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années, dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’influence croissante de la Chine dans la région et d’un changement de posture de défense de l’Australie vers une dissuasion à longue portée.

Le gouvernement de centre-gauche d’Albanese a lancé sa révision du bail après son arrivée au pouvoir l’année dernière, après qu’une précédente révision sous le précédent gouvernement conservateur n’ait trouvé aucune raison d’annuler l’accord.

L’annonce de vendredi intervient au milieu des signes d’un dégel diplomatique entre Canberra et Pékin, qui étaient en désaccord sur des questions telles que l’ingérence présumée dans la démocratie australienne et les origines de la pandémie de COVID-19.

Pékin a assoupli une série de mesures commerciales punitives sur les importations australiennes et a libéré plus tôt ce mois-ci le journaliste australien Cheng Lei après trois ans de détention.

Albanese devrait se rendre en Chine avant la fin de l’année, ce qui serait le premier voyage d’un dirigeant australien dans le pays depuis 2016.