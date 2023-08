L’Australie recommande l’interdiction potentielle de WeChat en Chine sur les appareils gouvernementaux – National

Un comité sénatorial enquêtant sur la manière dont les puissances étrangères utilisent les médias sociaux pour s’immiscer en Australie a recommandé un ensemble de règles et de restrictions pour les plateformes de médias sociaux, y compris l’interdiction potentielle du service de messagerie chinois WeChat sur les appareils gouvernementaux.

Le rapport de mardi contient 17 recommandations, dont de nouvelles règles de transparence applicables par des amendes, l’extension d’une interdiction existante de TikTok sur les appareils gouvernementaux aux sous-traitants et une enquête sur l’interdiction de WeChat sur les appareils gouvernementaux.

Des entreprises comme TikTok et WeChat posaient des «risques uniques pour la sécurité nationale» parce que leurs sociétés mères, ByteDance et Tencent, ont leur siège en Chine et sont soumises à ses lois sur la sécurité nationale, a déclaré le président du comité, le sénateur Paterson, dans un communiqué.

« Des plateformes comme TikTok et WeChat qui sont soumises au contrôle de régimes autoritaires illustrent le risque plus large de cybersécurité pour les informations sensibles du gouvernement », a-t-il déclaré dans un communiqué.





Le comité a également recommandé que l’Australie aide les pays en développement de l’Indo-Pacifique à résister aux «opérations d’information malveillantes» des États autoritaires.

Dirigé par le sénateur du Parti libéral James Paterson, le comité de cinq personnes sur l’ingérence étrangère par le biais des médias sociaux comprend deux membres du parti travailliste au pouvoir, bien que les recommandations du rapport ne soient pas contraignantes.

Le bureau du Premier ministre et ministre de l’Intérieur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors que de nombreuses recommandations ciblaient les plateformes de médias sociaux chinois, un ensemble de 11 règles de transparence obligerait toutes les grandes plateformes de médias sociaux à étiqueter les comptes de médias affiliés à l’État et à divulguer quand les gouvernements dirigent la modération du contenu et les actions contre les comptes des élus.