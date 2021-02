L’Australie reçoit plus de 142 000 doses de vaccin

CANBERRA, Australie – L’Australie commencera à vacciner sa population contre le COVID-19 la semaine prochaine après la livraison de sa première livraison de vaccin Pfizer lundi.

Plus de 142 000 doses sont arrivées à l’aéroport de Sydney, a indiqué le gouvernement. Les travailleurs de la santé, des soins aux personnes âgées et de la quarantaine seront parmi les premiers à être vaccinés à partir du 22 février.

Le Premier ministre Scott Morrison sera également parmi les premiers à recevoir une dose dans le but de renforcer la confiance du public dans le programme.

L’Australie a décidé de ne pas accélérer le processus d’approbation de l’organisme de réglementation des vaccins afin de renforcer la confiance du public dans la sécurité du produit Pfizer.

Jusqu’à présent, Pfizer est le seul vaccin approuvé pour une utilisation en Australie. Mais le régulateur devrait également approuver prochainement le vaccin AstraZeneca.

L’Australie a signé un contrat pour recevoir 20 millions de doses de Pfizer et pour recevoir ou fabriquer à domicile 53,8 millions de doses d’AstraZeneca.

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

NOUVELLE-ZELANDE – Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a entamé un verrouillage de trois jours après la découverte de trois cas de coronavirus inexpliqués dans la communauté.

Les responsables de la santé disent que les cas sont de la variante la plus contagieuse trouvée pour la première fois en Grande-Bretagne et que les tests génomiques ne les avaient liés à aucun cas antérieur connu.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a annoncé le verrouillage après une réunion urgente avec d’autres hauts législateurs du Cabinet. Elle dit qu’ils ont décidé d’adopter une approche prudente jusqu’à ce qu’ils en apprennent davantage sur l’épidémie.

Le reste de la Nouvelle-Zélande s’est également vu imposer des restrictions, notamment en limitant la taille des foules à 100.

Le verrouillage, qui se prolonge jusqu’à mercredi, est le premier en Nouvelle-Zélande en six mois et représente un revers important dans les efforts largement réussis de la nation pour contrôler le virus. Cela a également entraîné un retard dans la régate de voile de l’America’s Cup.

LOS ANGELES – Les taux de nouvelles infections à coronavirus et d’hospitalisations continuent de baisser dans toute la Californie, mais le nombre de morts dans l’État reste constamment élevé.

La Californie a signalé dimanche 408 autres décès, portant le total depuis le début de l’épidémie à plus de 46 840 – le plus élevé du pays.

Malgré le sombre décompte des morts, les responsables de la santé sont convaincus que la Californie sort de sa pire vague de pandémie.

Le nombre de patients dans les hôpitaux atteints de COVID-19 est passé en dessous de 9000 dans tout l’État, une baisse de plus d’un tiers en deux semaines.

Les 8 842 nouveaux cas confirmés sont plus de 80% en dessous du pic de la mi-décembre d’environ 54 000.

ROME – À la veille de ce qui devait finalement être l’ouverture très retardée des pistes de ski italiennes, le gouvernement a retiré l’autorisation en raison de la forte circulation d’une variante de coronavirus.

L’ordonnance du ministre de la Santé, Roberto Speranza, interdisant dimanche le ski amateur au moins jusqu’au 5 mars, tue les espoirs des exploitants de remontées mécaniques et des propriétaires de stations de sauver au moins une partie de la saison.

Le ministère a noté que les analyses d’échantillons de virus indiquent qu’une variante trouvée en Grande-Bretagne est présente chez 17,8% des personnes récemment infectées en Italie.

L’industrie du ski s’est rapidement plainte du fait que les opérateurs ont préparé à plusieurs reprises des installations pour se voir refuser l’autorisation, car l’industrie touristique cruciale de l’Italie prend un autre coup.

Le gouvernement d’un jour du premier ministre Mario Draghi a promis de compenser rapidement le secteur du ski pour les pertes économiques.

MEXICO CITY – Le Mexique a reçu dimanche 870 000 doses de vaccin AstraZeneca d’une usine en Inde et a présenté des plans pour vacciner les personnes âgées dans les régions les plus pauvres et les plus reculées du pays en premier.

Le Mexique a jusqu’à présent utilisé les injections de Pfizer pour vacciner les agents de santé de première ligne, mais il en a presque épuisé. Le gouvernement va donc commencer à appliquer ses premières doses du coup AstraZeneca, qu’il a acheté à 4 $ chacune.

Les critiques disent qu’il serait plus rapide et plus efficace de commencer les efforts de vaccination dans les zones urbaines les plus touchées, où les personnes âgées vivent plus près les unes des autres. Mais le gouvernement a annoncé son intention d’envoyer des équipes par camion, avion et hélicoptère dans 330 cantons périphériques.

«La décision a été prise de commencer dans les villes les plus reculées et marginalisées ayant la population la plus pauvre du pays», a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador.

Le Mexique espère obtenir suffisamment de vaccins de Pfizer, de Russie, de Chine et d’Inde pour vacciner tous les Mexicains de plus de 60 ans d’ici la mi-avril.

LONDRES – Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique affirment que la variante COVID-19 désormais prédominante dans le pays pourrait être jusqu’à 70% plus mortelle que les variantes précédentes, soulignant les inquiétudes quant à la façon dont les mutations peuvent modifier les caractéristiques de la maladie.

Les conclusions du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes, publiées vendredi sur le site Web du gouvernement, s’appuient sur une recherche préliminaire publiée le 21 janvier. Le groupe comprend des experts d’universités et d’agences publiques du Royaume-Uni.

Le nouveau rapport est basé sur l’analyse d’une douzaine d’études qui ont révélé que la soi-disant variante Kent, nommée d’après le comté où elle a été identifiée pour la première fois, est probablement 30% à 70% plus mortelle que les autres variantes. Les études ont comparé les taux d’hospitalisation et de mortalité chez les personnes infectées par la variante et celles infectées par d’autres variantes.

Les résultats de l’analyse sont inquiétants, a déclaré le Dr David Strain, maître de conférences clinique à la faculté de médecine de l’Université d’Exeter et responsable clinique du COVID au Royal Devon & Exeter Hospital.

« La transmissibilité plus élevée signifie que les personnes qui étaient auparavant à faible risque d’attraper le COVID (en particulier les femmes plus jeunes en forme) l’attrapent maintenant et se retrouvent à l’hôpital », a déclaré Strain. «Ceci est mis en évidence par les derniers chiffres d’hospitalisation qui suggèrent désormais un ratio hommes / femmes de près de 50:50 par rapport à celui des hommes lors de la première vague.»

ANCHORAGE, Alaska – Les responsables des écoles d’Alaska ont mis en œuvre une nouvelle politique exigeant des masques lors d’événements sportifs la semaine dernière en réponse aux épidémies de coronavirus dans une demi-douzaine d’écoles du district scolaire de Matanuska-Susitna Borough.

L’Anchorage Daily News a rapporté vendredi que trois grands lycées du district – Colony, Palmer, Wasilla – font partie des cinq établissements actuellement fermés en raison des épidémies.

On ne sait pas quand ils devraient rouvrir.

Les responsables de la santé publique affirment que certains des cas confirmés de COVID-19 ont commencé avec des étudiants se mélangeant aux repas scolaires, mais la plupart sont attribués à des activités parascolaires, y compris les sports.

Claudia Blydenburgh, directrice adjointe et directrice des activités à Joe Redington Sr. Junior / Senior High School, a déclaré que les étudiants-athlètes préféreraient porter les masques plutôt que de ne pas participer.

PRAGUE – Le gouvernement tchèque a de nouveau déclaré son état d’urgence pour les deux prochaines semaines afin de pouvoir lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus dans l’un des pays européens les plus durement touchés.

La décision a été approuvée au mépris de la chambre basse du Parlement, qui a refusé la demande du gouvernement d’étendre l’outil qui donne au Cabinet les pouvoirs supplémentaires nécessaires pour imposer et maintenir en place des mesures restrictives strictes à l’échelle nationale et limiter les droits des personnes.

Certains avocats et politiciens affirment que la décision du gouvernement viole la Constitution du pays.

L’état d’urgence actuel expirait dimanche. Le gouvernement pourrait utiliser d’autres options juridiques pour réimposer certaines mesures, mais pas toutes.

Cela signifie que les bars, restaurants et cafés rouvriraient lundi et que les services pourraient reprendre leurs activités tandis que le couvre-feu nocturne et l’interdiction pour plus de deux personnes de se rassembler en public seraient annulés.

Le gouvernement a averti que cela aggraverait la pandémie et risquait de provoquer l’effondrement du système de santé.

La décision de dimanche intervient à la demande des chefs de gouvernement des 14 régions tchèques qui disent n’avoir pas assez de pouvoirs pour lutter contre la pandémie.

HONOLULU – Le maire d’Honolulu, Rick Blangiardi, a prolongé les restrictions sur les coronavirus jusqu’à la mi-mars, mais a déclaré que cela pourrait changer si les cas confirmés restent faibles.

Blangiardi a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il pensait être réaliste et gérer les attentes à la suite d’événements potentiels de super-propagation de coronavirus tels que le Super Bowl et la Saint-Valentin.

Blangiardi a déclaré qu’il déplacerait l’île vers la prochaine étape de réouverture avant le 15 mars si les chiffres restent faibles.

Certains propriétaires d’entreprise ont été en désaccord avec la décision, faisant valoir que leurs entreprises sont toujours en difficulté.

Pendant ce temps, la ville a prolongé la date limite de renouvellement des permis de conduire, des cartes d’identité d’État et des permis à la mi-avril en réponse à la pandémie de coronavirus.

Vendredi, Hawaï avait 26 743 cas confirmés de COVID-19 et 425 décès depuis le début de la pandémie en mars.

SANS DATE – Bien que de nombreuses personnes handicapées soient plus vulnérables au COVID-19, dans certains États américains, elles sont laissées pour compte dans l’effort massif visant à fournir des vaccins limités dans les bras de ceux qui en ont le plus besoin.

Les personnes handicapées ont été poussées vers le bas de la liste des priorités dans des endroits comme la Caroline du Nord et la Californie, où l’État a inversé le cours après des jours de pression publique.

Au Minnesota, les parents implorent en vain de donner leurs points de vaccination à leurs enfants dont le syndrome de Down les rend jusqu’à 10 fois plus susceptibles de mourir s’ils attrapent le virus.

Un groupe professionnel de prestataires de services aux personnes handicapées a constaté que 20 États n’avaient pas explicitement placé les personnes handicapées sur leurs listes de priorités.

Les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale sont souvent immunodéprimées, ce qui les expose à un plus grand risque de complications si elles tombent malades. Ils sont également plus susceptibles de perdre leur emploi, peuvent avoir plus de mal à porter un masque et à s’éloigner de la société, et ont dû se demander s’ils seraient moins susceptibles de recevoir des soins intensifs dans les hôpitaux.

Beaucoup ont également dû se contenter de moins d’aide, car les soignants peuvent présenter un risque d’infection.

LONDRES – Le gouvernement britannique a déclaré dimanche qu’il avait atteint son objectif consistant à administrer au moins un vaccin contre le COVID-19 à au moins 15 millions des personnes les plus vulnérables du pays d’ici la mi-février, augmentant la pression sur les ministres pour qu’ils clarifient quand ils se calmeront. un verrouillage imposé début janvier.

Plus de 15 millions de personnes, soit 22% de la population britannique, ont reçu leur première injection. Ce chiffre comprend la plupart des personnes appartenant aux quatre principaux groupes prioritaires du gouvernement, y compris les personnes de plus de 75 ans, les travailleurs de la santé de première ligne, le personnel et les résidents des foyers de soins.

«15 000 000! Équipe incroyable », a déclaré Nadhim Zahawi, le ministre des Vaccins, dans un tweet qui comportait un cœur rouge et trois seringues. « Nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas offert le vaccin à l’ensemble de la phase 1, les catégories 1 à 9 des plus vulnérables et de tous les plus de 50 ans d’ici fin avril, puis à tous les adultes. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson prévoit de dévoiler sa feuille de route pour assouplir les restrictions le 22 février alors que les taux d’infection, d’hospitalisations et de décès ont fortement chuté depuis le début du troisième verrouillage national en Angleterre le 4 janvier.

Johnson a déclaré qu’en Angleterre, tout le monde dans les quatre groupes prioritaires avait reçu le vaccin. Il prévoit de publier plus de détails sur l’effort de vaccination lundi.

NEW YORK – Des millions de New-Yorkais souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de maladie du COVID-19 peuvent théoriquement s’inscrire à des rendez-vous dans les sites de vaccination gérés par l’État à partir de dimanche, mais un manque d’approvisionnement en vaccins signifie que beaucoup seront frustrés dans leur chercher une photo.

Sept millions de New-Yorkais, y compris des travailleurs de la santé et des personnes de plus de 65 ans, étaient déjà éligibles aux vaccinations selon les règles précédentes de l’État. Environ 3 millions de personnes de plus de 16 ans souffrant de soi-disant comorbidités deviendront éligibles à partir de lundi.

Afin d’être vaccinés, les personnes devront fournir une lettre d’un médecin, une attestation signée ou d’autres informations médicales montrant qu’elles ont un problème de santé éligible.

___