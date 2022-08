L’Australie réagit aux tensions en Asie-Pacifique par un geste rare

Canberra procédera au premier examen majeur de la préparation militaire du pays depuis des années

L’Australie a annoncé mercredi qu’elle procéderait à un examen stratégique de la défense des forces armées pour la première fois en une décennie. Cela survient au milieu des tensions accrues en Asie-Pacifique à propos de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome de Taiwan, malgré les avertissements chinois.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Canberra, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’examen vise à “préparer l’Australie à répondre efficacement à l’évolution de l’environnement stratégique régional et mondial et veiller à ce que les capacités et la structure des forces de la Défense soient adaptées à leur objectif, abordables et offrent le meilleur retour sur investissement.

L’examen définira la posture de défense du pays pendant environ une décennie et sera dirigé par le professeur Stephen Smith, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, avec Angus Houston, ancien chef des Forces de défense.

S’exprimant lors de la même conférence de presse, Houston a expliqué que les conditions de sécurité “ont radicalement changé au cours des dernières années”, et devenir le pire qu’il ait vu dans son “carrière et durée de vie.”

“Une guerre terrestre en Europe, toutes sortes de problèmes en Asie du Nord-Est, en particulier autour de Taïwan, de la mer de Chine orientale, des problèmes en Asie du Sud-Est et des problèmes à la frontière himalayenne et au nord de l’Inde”, il expliqua.