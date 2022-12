L’Australie rappelle des épinards après qu’une contamination toxique a provoqué des hallucinations

Des dizaines de personnes en Australie ont consommé par inadvertance des épinards contaminés par une toxine inconnue, ce qui leur a causé des symptômes tels que des hallucinations, du délire et une vision floue. et inciter les autorités du pays d’émettre un rappel national pour 13 produits alimentaires à base d’épinards.

Plus de 114 personnes en Australie dans quatre États ont signalé des effets secondaires indésirables après avoir mangé les épinards concernés, selon un décompte du Washington Post des chiffres de l’État dimanche. Les responsables de la santé ont averti les consommateurs de ne pas manger les produits à base d’épinards rappelés, qui peuvent provoquer des symptômes tels que délire, confusion, hallucinations, pupilles dilatées, rythme cardiaque rapide, rougeur du visage, vision floue et sécheresse de la bouche et de la peau. Les autorités de l’État de Victoria ont déclaré que les symptômes cliniques comprenaient également des troubles de l’élocution, des nausées et des vomissements.

Kafle l’a dit les symptômes ont commencé environ 10 à 15 minutes après avoir mangé les épinards, qu’elle a achetés dans un Costco de la capitale australienne, Canberra. “Je me sens étourdie, j’ai besoin de quelqu’un pour me tenir debout et me soutenir pour marcher”, se souvient-elle, ajoutant qu’elle était incapable de boire un verre d’eau sans le renverser et qu’à un moment donné elle est tombée par terre en pensant qu’elle était au lit.