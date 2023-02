L’Australie rampante martèle la Nouvelle-Zélande lors de l’ouverture de la Coupe du monde | Nouvelles du cricket

L’Australie a confortablement battu la Nouvelle-Zélande alors qu’elle entamait sa défense de la Coupe du monde T20 avec une victoire de 97 points contre la Nouvelle-Zélande.

Grâce aux bons coups d’Alyssa Healy (55 sur 38) et de Meg Lanning (41 sur 33), l’Australie a placé la Nouvelle-Zélande 174 pour gagner, et les White Ferns ont été éliminés pour seulement 76 points, Ash Gardner terminant avec les meilleurs chiffres de sa carrière de 5. -12.

Après avoir été mise au bâton, l’Australie a pris le pire départ possible, perdant l’ouvreuse Beth Mooney pour un canard dans la première manche grâce à une superbe prise en plongeon d’Eden Carson au bowling de Lea Tahuhu.

Mais les titulaires ont bien récupéré et Healy a partagé un partenariat de 70 points avec le capitaine Lanning.

Australie vs Nouvelle-Zélande – Résumé des scores Australie 173-9 sur 20 overs : (Healy 55 sur 38), (Lanning 41 sur 33), (Perry 40 sur 22); Tahuhu (3-37), A Kerr (3-23) Nouvelle-Zélande 76 tous sur 20 overs : (Un Kerr 21 sur 30); Gardner 5-12, Schutt 2-8

La Nouvelle-Zélande a riposté, avec l’impressionnante Amelia Kerr (3-23) et Tahuhu (3-37) prenant deux guichets en deux overs.

Ces guichets n’ont pas arrêté un Healy implacable, qui a partagé un partenariat de 50 courses avec Ellyse Perry (40) alors que l’Australie semblait vouloir atteindre 180+.

Avec cinq overs restants, l’Australie a cherché à accélérer et, ce faisant, a perdu cinq guichets et est passée de 148-4 à 167-9.

Le mal était déjà fait et la Nouvelle-Zélande disposait de 174 points pour gagner. En réponse, ils ont pris le pire départ possible, perdant les deux premiers matchs contre des canards au premier tour.

Suzie Bates a reçu la première balle de Megan Schutt (2-8) et la couturière a de nouveau frappé lorsqu’elle a piégé la capitaine Sophie Devine lbw.

Dimanche 12 février 12h30





L’Australie a pris le contrôle du match lorsque Bernadine Bezuidenhout (14 sur 10) a été rattrapée par Darcie Brown en finale en supériorité numérique.

Une mauvaise course entre les guichets de Madeline Green (9 sur 8) et Kerr, a laissé la Nouvelle-Zélande à quatre avec seulement 50 points au tableau et quand Ash Gardner a battu Kerr (21 sur 30), la Nouvelle-Zélande avait une montagne à gravir.

Les White Ferns n’ont jamais pu récupérer et ont finalement été éliminés pour seulement 76 courses après seulement 14 overs, Gardner prenant les quatre derniers guichets.

Amelia Kerr a marqué pour la Nouvelle-Zélande, mais seuls Bezuidenhout (14 sur 10) et Jess Kerr (10 sur 10) ont atteint le double des chiffres dans une poursuite lamentable.

Schutt (2-8), Brown (1-11) et Perry (1-4) ont soutenu Gardner, qui a obtenu un record en carrière de 5-12. Le résultat est la plus grande victoire de l’Australie en T20, tandis que la défaite est la plus importante de la Nouvelle-Zélande dans ce format.

Image:

Lea Tahuhu a été le choix des quilleurs pour la Nouvelle-Zélande, prenant trois guichets





Gardner: Jeu mis en place par les frappeurs

Joueur du match, Ash Gardner…

“Cela a été mis en place par nos frappeurs. Ils nous ont permis un peu plus de liberté et de flexibilité avec le ballon. J’ai eu la chance de prendre les guichets à la fin.

“J’ai beaucoup travaillé sur la position de mon poignet pour me lever et passer par-dessus le ballon et essayer de le tourner. Pour moi, c’est plus une question de longueur, profitant de la longueur que je peux jouer comme quelqu’un d’assez grand.”

Devine : Journée vraiment décevante

Capitaine néo-zélandaise, Sophie Devine…

“Je pensais que nous étions pauvres dans tous les domaines mais nous devons trouver les points positifs dans un tournoi comme celui-ci.

L’Australie a très bien frappé et je pense que Lea Tahuhu et Amelia Kerr ont été exceptionnelles avec le ballon pour nous.

Un objectif de 174 allait être difficile mais nous avons perdu des guichets au début et c’était vraiment décevant. C’est la seule façon de résumer.”

Dimanche 12 février 12h30





Lanning : J’espère que nous pourrons commencer

La skipper australienne, Meg Lanning…

“Nous sommes arrivés aujourd’hui en sachant que cela allait être un défi avec les conditions afin de pouvoir nous adapter très rapidement avec la batte et ensuite prendre les premiers guichets, en particulier Bates et Devine, [was great]. J’espère que nous pourrons continuer et continuer à nous améliorer.”

lundi 13 février 12h30





Et après?

Nouvelle-Zélande resteront à Boland Park, Paarl ensuite, où ils affronteront Afrique du Sud Lundi à 17h. Australie tourner leur attention vers Bengladesh à St George’s Park, Gquberha le mardi à 17h.

Inde commencer leur campagne dimanche contre Pakistan (13h) avant le Sri Lanka, qui a bluffé les hôtes Afrique du Sud le vendredi soir, cherchez à faire deux victoires sur deux lors de leur rencontre Bengladesh (17h).

Regardez tous les matchs de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports.