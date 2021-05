L’Australie propose d’enseigner la cybersécurité à CINQ ANS, tout en supprimant 20% du programme existant

La proposition suggère de commencer par les enfants de cinq ans, la première année de scolarité pour la majorité des enfants australiens, en leur apprenant à ne pas partager d’informations personnelles telles que leur date de naissance ou leurs prénoms.

Au cours de la deuxième année de leur scolarité en ligne, les enfants de six et sept ans seront informés sur les pop-ups, les concours en ligne et le spam. Cela comprendra «Développer des techniques appropriées pour gérer les données, qui sont personnelles, et mettre en œuvre efficacement des protocoles de sécurité.»

Ensuite, les années suivantes, ils apprendront quelles données personnelles et de localisation sont enregistrées et stockées par les fournisseurs de services en ligne et comment cela pourrait révéler leur identité à des acteurs sans scrupules.

La proposition aborde également l’éducation des enfants « L’utilisation de surnoms et pourquoi ceux-ci sont importants lorsque vous jouez à des jeux en ligne. »

Avant la fin de leurs études primaires, dans le cadre du plan proposé, les enfants apprendront «Répondre avec respect aux opinions des autres, même si elles sont différentes des opinions personnelles.»

Le nouveau projet de programme a également éliminé quelque 20% du matériel existant, qui a été critiqué comme redondant au 21e siècle, où les compétences et les compétences numériques sont plus importantes que jamais.

Le processus de consultation gouvernementale est déjà en cours, mais il reste à voir si les futures générations d’enfants australiens deviendront vraiment des natifs du numérique bien informés, comme le prévoit le plan.

Le programme australien est élaboré par le gouvernement fédéral mais promulgué au niveau des États et des territoires. En d’autres termes, même si le programme axé sur la cybersécurité est adopté, les conseils scolaires locaux peuvent toujours opter pour leurs propres programmes.

S’il était adopté, l’Australie deviendrait l’un des premiers pays au monde à éduquer officiellement ses enfants à la cybersécurité de base, y compris la meilleure façon d’évaluer les applications potentiellement dangereuses, de gérer la confidentialité de leurs données et d’éviter les écueils des escroqueries en ligne.

Dans un contexte de numérisation déjà croissante de la vie quotidienne, qui a ensuite été amplifiée par l’apprentissage en ligne dès le début de la pandémie mondiale, l’éducation à la cybersécurité fera probablement partie de nombreux programmes à travers le monde dans les décennies à venir.

