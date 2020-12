L’Australie pourrait manquer de riz cultivé localement d’ici janvier de l’année prochaine après qu’une combinaison de sécheresses, de faibles allocations d’eau d’irrigation et l’achat panique de Covid-19 aient créé une pénurie.

Selon les prévisions de SunRice, qui produit actuellement 98% du riz australien, tout le riz des rayons des supermarchés sera importé à partir du début de 2021.

«Nous aurons toujours du riz sur les étagères, mais c’est parce que nous sommes maintenant un réseau international et que nous pouvons nous approvisionner en riz d’autres pays», a déclaré la riziculteurs de Riverina Gillian Kirkup à ABC.

«Personnellement, nous avons cultivé 34 hectares de riz l’année dernière, alors que nous cultivions auparavant quelques centaines d’hectares.

«Donc, nos revenus pour les deux dernières années, pratiquement rien.

Les agriculteurs Ainsley et Rob Massina de Riverina (photo ci-dessus) n’ont pas été en mesure de produire du riz depuis deux ans

Les travaux ont été lents dans d’innombrables fermes australiennes cette année en raison des conditions de sécheresse et des allocations variées d’eau d’irrigation (image en stock)

Le mari de Mme Kirkup et collègue agriculteur, Barry Kirkup, a ajouté que le fait de résider dans des zones sèches sans irrigation rend également de plus en plus difficile la survie ou un revenu décent.

Rob Massina, un riziculteur de Riverina, a déclaré que la vie dans la région agricole du sud-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud comporte de nombreux défis.

Sans allocation d’eau au cours des deux dernières années, il n’a pas pu cultiver de riz sur sa ferme.

Au lieu de cela, M. Massina et son épouse Ainsley se sont concentrés sur d’autres cultures et leur troupeau de plus de 3000 moutons.

En revanche, M. Kirkup et M. Massina ont planté avec succès du riz ces dernières semaines, qui sera récolté vers avril 2021.

On s’attend alors à ce que des volumes plus élevés de riz cultivé en Australie réapparaissent dans les rayons des supermarchés d’ici juin ou juillet de l’année prochaine.

Le ministre fédéral de l’Eau, Keith Pitt, a déclaré que le riz sera toujours une industrie vitale en Australie, mais que 2020 a posé des défis monumentaux.

« Le riz, comme de nombreuses autres cultures, est sensible à la nature cyclique des périodes prolongées de climats secs et humides en Australie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ne vous attendez pas à voir des produits de riz populaires (photo ci-dessus) de Sunrise en abondance dans les supermarchés australiens en 2021 (image en stock)