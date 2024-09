L’Australie pourrait interdire aux enfants d’utiliser les réseaux sociaux — RT World News

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que son pays envisageait d’interdire aux enfants d’utiliser les réseaux sociaux et autres plateformes numériques pertinentes, invoquant des inquiétudes concernant la santé mentale et physique.

La législation, qui doit être introduite d’ici la fin de l’année, est présentée comme un moyen de protéger les enfants australiens des dangers en ligne, ainsi que d’apporter un soutien aux parents et aux tuteurs.

« La sécurité et la santé mentale et physique de nos jeunes sont primordiales », a déclaré le Premier ministre australien, ajoutant que l’âge minimum pour accéder aux plateformes en ligne serait probablement compris entre 14 et 16 ans.

« Je veux voir les enfants quitter leurs appareils et aller sur les terrains de foot, les piscines et les courts de tennis. » Albanese a déclaré dans un communiqué publié par son bureau. « Nous voulons qu’ils vivent de vraies expériences avec de vraies personnes, car nous savons que les réseaux sociaux causent des dommages sociaux. »















Selon le Premier ministre, la législation sera élaborée en coopération avec les États et les territoires et « être informé par un examen entrepris par le gouvernement sud-australien dans le cadre de ses projets de loi. »

La semaine dernière, le gouvernement de la région d’Australie du Sud a annoncé son intention d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans. Le texte devrait également prévoir que les enfants de 14 et 15 ans devront obtenir le consentement de leurs parents avant de s’inscrire sur les plateformes.

L’Australie, qui figure parmi les dix premiers pays au monde en termes de taux d’adoption d’Internet, pourrait devenir l’un des premiers pays à imposer une limite d’âge sur les réseaux sociaux. Les tentatives précédentes, notamment de l’UE, ont échoué à la suite de plaintes concernant la réduction des droits en ligne des mineurs.

En juin, l’organisme australien de réglementation de la sécurité en ligne, la eSafety Commission, a averti que « Les approches fondées sur des restrictions peuvent limiter l’accès des jeunes à un soutien essentiel » et les pousser à chercher « des services non traditionnels moins réglementés ».