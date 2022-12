L’Australie pleure des policiers et un civil tués dans une fusillade

L’Australie a pleuré mercredi deux policiers et un civil qui ont été tués dans une fusillade dans une propriété isolée de l’État du Queensland.

L’Australie a pleuré mercredi deux policiers et un civil qui ont été tués dans une fusillade dans une propriété isolée de l’État du Queensland, avec des monuments éclairés en bleu dans certaines grandes villes.

La police tentait toujours de déterminer pourquoi les policiers avaient été attaqués alors qu’ils enquêtaient sur un rapport de personne disparue, a déclaré la commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll, à la télévision ABC.

“Nous irons au fond des choses parce que nous devons savoir ce qui s’est passé et pourquoi”, a déclaré Carroll.

gendarme Matthew Arnold, 26 ans; gendarme Rachel McCrow, 29 ans; et Alan Dare, 58 ans, qui vivait près de la propriété, ont été tués dans les coups de feu lundi, selon des responsables.

La police a abattu un homme de 46 ans, un homme de 47 ans et une femme de 45 ans, qui seraient les assaillants, dans la propriété de Wieambilla, à environ 300 km au nord-ouest de la capitale du Queensland, Brisbane. .

Les autorités ont déclaré, sans donner plus de détails, qu'”un siège” s’y est produit après qu’Arnold, McCrow et deux autres officiers sont arrivés lundi après-midi et ont été attaqués.

Un ancien employé d’école de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, qui ne travaillait pas depuis août 2021 et a quitté son emploi en mars, faisait partie des personnes tuées, a déclaré un porte-parole du département de l’éducation de l’État dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La police n’a pas officiellement dévoilé l’identité des civils tués dans l’incident. La police du Queensland n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La criminalité armée est relativement rare en Australie, qui a mis en œuvre certaines des lois les plus strictes au monde sur les armes à feu après qu’un homme armé a tué 35 personnes en avril 1996 dans un café et un site touristique de l’ancienne prison coloniale de Port Arthur, dans l’État insulaire de Tasmanie.