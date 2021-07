L’Australie perd le deuxième ODI face aux Antilles; capitaine Aaron Finch prêt pour une opération au genou après avoir pris l’avion pour rentrer chez lui | Nouvelles de cricket

Les Antilles ont battu l’Australie par quatre guichets dans le deuxième ODI pour mettre en place un décideur de série

Les Antilles ont amélioré leur série ODI à domicile contre l’Australie avec une victoire de quatre guichets lors du deuxième match retardé de samedi à la Barbade alors que Jason Holder et Nicholas Pooran ont atteint un demi-siècle.

Le deuxième ODI devait avoir lieu jeudi mais a été reporté après un cas positif au Covid-19 pour un membre non-joueur du camp des Antilles.

La série a repris 48 heures plus tard que prévu et ce sont les Antilles qui l’ont emporté après une défaite de 133 points contre Duckworth-Lewis-Stern lors du match d’ouverture.

Les Antilles ont battu l’Australie pour 187 en 47,1 overs – le sertisseur Alzarri Joseph (3-39) et le fileur Akeal Hosein (3-30) partageant six guichets – mais ont ensuite chuté à 72-5 dans la poursuite, avec Darren Bravo (0), Evin Lewis (1) et Kieron Pollard (2) sortent à bon compte.

Cependant, Pooran (59 pas sur 75 balles) et Jason Holder (52 sur 69) ont partagé un sixième guichet de 93 et ​​bien que Holder ait été licencié avec 23 points requis, Pooran a vu les Antilles à la maison aux côtés de Joseph (5 non) pour assurer le dernier match de lundi. sera un décideur.

L’Australie avait également compté sur leur ordre inférieur après avoir glissé à 45-6, avec le numéro 7 Matthew Wade (36) soutenu par les quilleurs Mitchell Starc (19), Adam Zampa (36) et Wes Agar (41) – Zampa et Agar mettant en place 59 pour le neuvième guichet.

Josh Philippe a été le meilleur buteur du top six australien avec 16.

Cricket Australia « optimiste » Finch fera la Coupe du monde

La défaite dans le deuxième ODI a été l’un des deux coups durs pour l’Australie samedi avec l’annonce également que le capitaine Aaron Finch rentrera chez lui en raison d’une blessure au genou.

Aaron Finch est sur le point de subir une opération au genou, mais Cricket Australia est convaincu qu’il sera en forme pour la Coupe du monde T20

Finch a raté les deux premiers ODI contre les Antilles et sera désormais également absent du troisième ainsi que des cinq matches de la série T20 au Bangladesh en août.

Le batteur est susceptible de subir une intervention chirurgicale après 14 jours de quarantaine et pourrait faire face à une course pour être en forme pour la Coupe du monde T20 aux Émirats arabes unis et à Oman en octobre et novembre – bien que Cricket Australia soit « optimiste » que le joueur de 34 ans fera ce tournoi.

Une déclaration de CA disait: « Les sélectionneurs et l’équipe médicale de Cricket Australia sont optimistes que Finch se remettra à temps pour la Coupe du monde ICC T20 aux Émirats arabes unis et à Oman, qui débutera à la mi-octobre. »

Finch a déclaré: « Je suis extrêmement déçu de rentrer à la maison.

« C’était considéré comme le meilleur plan d’action plutôt que de se rendre au Bangladesh, de ne pas pouvoir jouer et de perdre ce temps de récupération.

« Je vais me faire opérer si nécessaire et commencer le processus de récupération avant la Coupe du monde. »