L’Australie a passé une semaine sans aucun cas de Covid acquis localement, le pays étant en passe de recevoir des millions de doses de vaccin Pfizer.

Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que le déploiement du vaccin australien Pfizer débutera entre la mi-février et la fin février, malgré les pénuries à l’étranger.

«Nous voulons déployer le vaccin et c’est pourquoi la Therapeutic Goods Administration suit ses processus normaux. Nous sommes toujours sur la bonne voie pour recevoir ces vaccins Pfizer entre la mi-février et la fin février, me dit-il », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Ce que l’Australie doit faire, c’est examiner attentivement ces vaccins dans le cadre du processus TGA.

«Ce processus est en cours, nous ne sommes pas sur le point de couper les coins ronds, nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis et le Royaume-Uni, où ils ont vu des dizaines de milliers de nouveaux cas et tragiquement de nombreuses vies perdues.

Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que le déploiement du vaccin australien Pfizer débutera entre la mi-février et la fin février, malgré les pénuries à l’étranger.

Les nouveaux cas de dimanche provenaient de 11343 tests, mais les responsables de la santé ont réitéré que les taux de test étaient trop bas

«Nous avons le virus sous contrôle ici en Australie.

Bien que le pays enregistre une semaine complète sans nouveaux cas de Covid-19 acquis localement, trois infections de la souche mutante britannique ont été détectées dans la quarantaine des hôtels de l’Open d’Australie.

Les souches ont été trouvées après des tests génomiques et des précautions supplémentaires seront prises.

Les nouveaux cas de dimanche provenaient de 11 343 tests, mais les responsables de la santé ont réitéré que les taux de tests étaient trop bas.

Les tests des eaux usées ont également détecté des fragments de coronavirus à Warriewood sur les plages du nord et à North Head, qui accueille Manly. Des tests récents des eaux usées ont également découvert des fragments de coronavirus à Liverpool.

«Des taux de test élevés sont nécessaires pour donner l’assurance qu’aucun cas ne sera détecté dans la communauté», a déclaré le Dr Christine Selvey.

La frontière de Victoria a rouvert à presque tout Sydney, à l’exception de la zone du gouvernement local de Cumberland.

Tous les LGA du Grand Sydney – ainsi que Wollongong et les Blue Mountains – ont été rétrogradés à «orange» sur le système d’alerte sanitaire de Victoria à partir de 18 heures vendredi.

La frontière de Victoria a rouvert presque tout Sydney, à l’exception de la zone d’administration locale de Cumberland

Les personnes qui voyagent à Victoria depuis une zone « orange » devront demander un permis, se faire tester dans les 72 heures suivant leur arrivée et s’isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif – et elles ne seront pas interdites d’entrer.

La LGA de Cumberland accueille Berala, le centre d’un cluster de virus de 35 personnes, et ses résidents sont toujours exclus de Victoria.

L’Australie occidentale a également assoupli les restrictions aux frontières, les résidents de NSW n’étant plus interdits d’entrer dans l’État. Cependant, les voyageurs devront toujours s’auto-isoler pendant 14 jours et passer un test Covid-19.

La Tasmanie a également assoupli les restrictions sur de grandes parties du Grand Sydney.