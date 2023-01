L’Australie passe en demi-finale avec une victoire 4-3 contre l’Espagne dans un thriller

Le gardien Andrew Carter a sauvé un coup de pénalité de Marc Miralles à cinq minutes du dernier sifflet alors que l’Australie revenait d’un déficit de deux buts pour l’emporter sur une Espagne combattante lors du premier quart de finale de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 mardi.

L’Australie menait 4-3 à cinq minutes de la fin lorsque l’Espagne a obtenu un coup de pénalité pour une faute de contrôle du bâton à l’intérieur du cercle de tir. Mais l’expérimenté Carter a correctement deviné la direction de la poussée de Miralles et l’a écartée. Si l’Espagne avait marqué ce but, elle aurait transformé le match en fusillade. Au lieu de cela, l’Australie a survécu le temps restant et a scellé sa place en demi-finale où elle attend le vainqueur du quatrième quart de finale entre l’Angleterre et l’Allemagne.

Jeremy Hayward (32e min et 36e min) a inscrit deux buts pour l’Australie tandis que Flynn Ogilvie (29e min) et Aran Zalewski (31e min) ont inscrit un but chacun sur le score australien. Xavier Gispert (19e min) et Marc Recasens avaient donné à l’Espagne une avance de 2-0 avant que le n°1 mondial ne riposte non seulement pour égaliser les scores, mais avec Hayward qui a tiré deux coups de coin de pénalité en cinq minutes, l’Australie a bondi à 4-2 mener.

Marc Miralles a marqué un corner de pénalité à la 40e minute pour réduire la marge mais lorsque le moment crucial est venu, Carter l’a contrecarré alors que le n ° 1 mondial et triple champion du monde a poussé un signe de soulagement. L’Australie a remporté le titre en 1986, 2010 et 2014 et a remporté la médaille de bronze il y a quatre ans à Bhubneswar. Maintenant, ils se sont préparés pour un autre titre, mais devront améliorer leur défense s’ils doivent remporter leur quatrième titre et rejoindre le Pakistan en tant que nation la plus titrée de la Coupe du monde masculine.

L’Australie a atteint les demi-finales à chaque fois depuis 1975, mais a failli perdre ce record alors que l’Espagne leur a donné une énorme frayeur, capitalisant sur les contre-attaques et laissant la défense habituellement stable des Kookaburras haletant alors qu’ils marquaient deux buts au deuxième quart pour mener 2- 0.

Gisperi a donné à l’Espagne, qui avait traversé l’étape Crossover après avoir vaincu une Malaisie combattante dans la mort subite, la tête au début du deuxième quart après une première période sans but au cours de laquelle l’Australie a obtenu trois corners de pénalité mais n’a pas réussi à marquer. L’Australie a eu une chance de régler les choses trois minutes plus tard sur son quatrième PC, mais a de nouveau été contrecarrée. Une minute plus tard, Recasens a porté le score à 2-0 pour l’Espagne en inscrivant un beau panier.

L’Australie a réduit l’écart juste avant la mi-temps quand Ogilgvie a dévié une superbe passe de l’extérieur du cercle de tir sur le flanc droit. L’Australie a continué d’attaquer au troisième quart et moins d’une minute après le redémarrage, elle a égalisé le score à 2-2 lorsque Zalewski a réussi une autre belle attaque.

Hayward a ensuite intensifié et converti ses cinquième et sixième coins de pénalité. avec de superbes drag flicks alors que l’Australie menait 4-2.

L’Espagne est passée à l’attaque à la recherche d’un but et a forcé trois coins de pénalité, mais la défense australienne a résisté. Miralles, cependant, a rehaussé ses espoirs en marquant son quatrième corner de pénalité du troisième quart à la 40e minute, portant le score à 4-3 en faveur de l’Australie.

L’Espagne a attaqué en nombre dans le dernier quart-temps et a profité d’un carton vert pour Lachlan Sharp pour lancer une série d’attaques, dont l’une leur a valu un coup de pénalité lorsque Gisperi a été contrôlé au bâton devant le but et que l’Espagne a reçu un coup de pénalité. .

Mais Carter a veillé à ce que l’Espagne ne scénarise pas une autre victoire de conte de fées et a assuré une place dans les quatre derniers pour l’Australie.

