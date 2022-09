L’Australie organise une journée de deuil national pour la reine britannique

CANBERRA, Australie (AP) – Une journée de deuil national australien pour feu la reine Elizabeth II jeudi s’est concentrée sur le Parlement, où des dignitaires ont placé des brins d’acacia doré – l’emblème floral national – dans une couronne.

L’accent de la cérémonie dans la grande salle du Parlement était un portrait de l’ancien monarque de Grande-Bretagne et d’Australie dans une robe jaune ornée de motifs d’acacias dorés qu’elle portait lors de sa première nuit en Australie en 1954, connue sous le nom de “Wattle Painting”, créée par l’artiste australien William Dargie.

La mort de la reine le 8 septembre est survenue au printemps de l’hémisphère sud lorsque l’acacia fleurit, ses fleurs dorées et ses feuilles vertes reflétant les couleurs nationales de l’Australie dans ce qui est devenu un symbole d’unité.

Le gouvernement a déclaré jeudi un jour férié national et la cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Anthony Albanese et du gouverneur général David Hurley, représentant du roi Charles III en Australie. Tous deux étaient revenus mercredi des funérailles de la reine à Londres.

La fête a été marquée par des manifestations axées sur les dommages causés par la colonisation britannique aux Australiens autochtones. L’Australie est l’une des rares anciennes colonies britanniques à n’avoir jamais conclu de traité avec la population autochtone.

Hurley a utilisé son discours pour souligner les réactions de certains Australiens autochtones, qui meurent plus jeunes et sont plus susceptibles d’être emprisonnés que toute autre minorité ethnique là-bas.

“Je reconnais que son décès a suscité différentes réactions chez certains membres de notre communauté”, a déclaré Hurley. “Je suis conscient de respecter le fait que la réponse de nombreux Australiens des Premières Nations est façonnée par notre histoire coloniale et notre parcours de réconciliation plus large, c’est un voyage que nous, en tant que nation, devons accomplir.”

Le gouvernement prévoit de modifier la constitution australienne par un référendum qui créerait un mécanisme permettant aux peuples autochtones de consulter le Parlement sur les politiques qui affectent leur vie.

Les réponses autochtones à la mort de la reine ont été mitigées. Des danseurs et chanteurs autochtones ont commencé la cérémonie au Parlement.

Albanese, qui souhaite que l’Australie remplace le monarque britannique par un chef d’État australien, a expliqué comment la nation avait changé depuis que 70% de la population s’était rendue pour voir la reine en 1954.

“Peut-être que le plus grand hommage que nous puissions rendre à sa famille et à sa mémoire n’est pas une statue de marbre ou une plaque de métal”, a déclaré Albanese. “C’est une étreinte renouvelée du service à la communauté.”

Deux sondages d’opinion publiés depuis la mort de la reine montrent que la plupart des Australiens veulent rester une monarchie constitutionnelle. Les partisans d’une république australienne soutiennent qu’il s’agit d’une réaction temporaire à l’intense couverture médiatique d’un monarque populaire.

Des dirigeants politiques passés et présents, des juges, des chefs militaires et d’autres dignitaires figuraient parmi les 700 invités au service.

La reine a officiellement ouvert le Parlement en 1988. Son père a ouvert un Parlement temporaire à proximité en 1927. Le roi George VI était alors duc d’York, faisant de sa fille le premier monarque à visiter l’Australie.

Rod Mcguirk, l’Associated Press