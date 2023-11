L’Australie offre refuge aux habitants de Tuvalu menacés par la montée du niveau de la mer

Une vue aérienne de Funafuti, Tuvalu, en 2019. Le ministère des Affaires étrangères de Tuvalu décrit le changement climatique comme « l’un des risques de sécurité les plus existentiels qui menacent actuellement » le pays.

L’Australie et Tuvalu, une nation insulaire du Pacifique Sud, vont nouer des liens plus étroits grâce à un nouvel accord couvrant des domaines tels que la sécurité, la migration et le changement climatique.

L’Union Falepili Australie-Tuvalu, un traité bilatéral, voit l’Australie s’engager à créer “une voie de mobilité spéciale” qui permettra aux Tuvaluans de se rendre en Australie pour travailler, étudier et vivre. Pour commencer, le nombre de Tuvaluans éligibles pour se rendre en Australie sera plafonné à 280 par an.

“Avec une population d’un peu plus de 11 000 habitants, Tuvalu est extrêmement vulnérable à l’impact du changement climatique, en particulier à l’élévation du niveau de la mer, et tente de préserver sa culture, ses traditions et ses terres”, a déclaré le gouvernement australien dans un communiqué. déclaration.

L’accord comprend également un engagement australien à « fournir une assistance à Tuvalu en réponse à une catastrophe naturelle majeure, à des pandémies sanitaires et à une agression militaire ».

En outre, les deux pays se sont engagés à « convenir mutuellement de tout partenariat, arrangement ou engagement avec tout autre État ou entité sur les questions liées à la sécurité et à la défense à Tuvalu ».