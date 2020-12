L’Australie occidentale permettra aux personnes de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria d’entrer sans quarantaine à partir de mardi.

L’ouverture, annoncée le mois dernier, a été mise en doute lorsqu’un nettoyeur de quarantaine d’hôtel en Nouvelle-Galles du Sud a été testé positif au coronavirus jeudi, mettant fin à la séquence de 26 jours de l’État sans cas locaux.

Mais aucun autre cas n’a été enregistré depuis, le premier ministre Mark McGowan a donc permis au plan d’aller de l’avant.

L’Australie-Occidentale permettra aux gens d’entrer de NSW et de Victoria sans quarantaine à partir de mardi. Sur la photo: le premier ministre Mark McGowan

« Le responsable de la santé a recommandé que le risque d’importation de COVID-19 de la Nouvelle-Galles du Sud soit désormais très faible », a-t-il déclaré.

« En conséquence, il est prudent de poursuivre nos plans comme annoncé et de faire passer la Nouvelle-Galles du Sud au prochain classement. [of very low-risk]. Cela se produira à la fois pour Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, à compter de minuit ce soir.

Cette décision permettra à des milliers de résidents de WA qui vivent sur la côte est de rentrer chez eux pour Noël et de retrouver leur famille après au moins huit mois d’intervalle.

L’Australie-Occidentale a fermé ses frontières d’État en avril, le coronavirus se propageant rapidement dans le monde.

Il reste fermé à l’Australie du Sud, qui a subi une épidémie le mois dernier – mais à partir de jeudi, les Australiens du Sud seront autorisés à entrer tant qu’ils se mettront en quarantaine pendant 14 jours.

M. McGowan a déclaré qu’il n’hésiterait pas à réimposer les restrictions aux frontières en cas de nouvelles épidémies.