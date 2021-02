Les masques seront obligatoires pour les enseignants et les lycéens des régions de Perth, Peel et du Sud-Ouest.

L’Australie-Occidentale n’a enregistré aucun nouveau cas de Covid dimanche, à la fois au sein de la communauté et en quarantaine dans les hôtels.

Les écoles de l’État reprendront lundi.

Le premier ministre de l’AW, Mark McGowan, a déclaré que si l’État suivait bien, il était encore trop tôt pour lever toutes les restrictions.

«Ce sont tous des chiffres encourageants pour WA. Continuez à vous faire tester – ne lâchons pas le pied de la pédale maintenant », a-t-il déclaré.

WA mettra fin vendredi à 18 heures à 18 h 00, vendredi, à 18 heures, WA mettra fin à son dur verrouillage de cinq jours des régions de Perth, Peel et du Sud-Ouest.

Le verrouillage a été déclenché par un cas chez un agent de sécurité de l’hôtel Sheraton Four Points qui errait involontairement dans les rues de Perth alors qu’il était contagieux.

Les responsables continuent d’enquêter sur la façon dont le garde a contracté la souche britannique très contagieuse du virus d’un invité infecté.

M. McGowan a précédemment annoncé qu’une série de restrictions resterait en place pour Perth et Peel jusqu’à 00 h 01 le dimanche 14 février.

Tous les résidents, y compris les enseignants et les élèves du secondaire, doivent porter des masques lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur domicile, sauf pendant les exercices vigoureux en plein air.

Une limite de 20 personnes sera imposée à tous les rassemblements privés à l’intérieur tandis qu’une règle de quatre mètres carrés et un plafond de 150 participants s’appliqueront aux lieux d’hospitalité et de vente au détail et aux mariages.

Les restaurants, pubs et bars ne peuvent avoir qu’un service assis et seuls les déplacements essentiels sont autorisés à l’intérieur et à l’extérieur des régions combinées de Perth et Peel.

Aucune restriction ne restera pour le Sud-Ouest.