L’enregistrement dans les gymnases, les cinémas et les établissements hôteliers avec un code QR est devenu obligatoire en Australie occidentale aujourd’hui.

Premier ministre Mark McGowan a déclaré que plus de 260 000 personnes avaient déjà téléchargé la nouvelle application SafeWA avec l’enregistrement du code QR qui deviendrait obligatoire à partir de samedi.

Les lieux d’accueil, les gymnases, les cinémas et autres entreprises seront tenus de garder une trace des clients ou de risquer des amendes allant jusqu’à 250 000 $.

L’application permet aux entreprises d’accéder au code QR gratuit que les clients peuvent scanner, plutôt que d’en créer un eux-mêmes ou d’être obligées de conserver des registres papier.

Ceux qui ont déjà des codes QR en place ne sont pas obligés de télécharger l’application SafeWA.

Les enregistrements électroniques et papier sont considérés comme acceptables, mais l’application facilite la gestion d’une liste de ceux qui ont été sur un lieu.

Les versions papier doivent enregistrer les noms, les dates, l’heure d’arrivée et les numéros de téléphone du personnel et des clients.

Les codes permettent aux traceurs de contrats de faire leur travail plus efficacement, de voir qui se trouvait dans un lieu en même temps qu’une personne infectée.

Le ministre de la Santé, Roger Cook, a déclaré: « Les données de Safe WA seront cryptées au point de capture, stockées en toute sécurité et accessibles uniquement par le personnel autorisé de recherche des contacts sanitaires de WA.

Les exploitants de sites ne pourraient pas accéder aux données, qui sont supprimées après 28 jours.

Les codes QR sont également obligatoires en Nouvelle-Galles du Sud et le sont depuis le 23 novembre, et l’Australie du Sud les a introduits plus tôt dans la semaine.

La tenue de registres est obligatoire à Victoria et le gouvernement a créé un code QR gratuit que les gens peuvent choisir d’utiliser.

Cela intervient alors que WA devrait s’ouvrir à NSW et à Victoria à partir de mardi prochain, supprimant l’exigence de quarantaine de 14 jours pour les voyages en provenance de ces États.

Le calendrier a été mis en doute jeudi après qu’un employé de la quarantaine d’un hôtel de Sydney a contracté le virus, mettant fin à la séquence de 26 jours de l’État sans un seul nouveau cas communautaire.

Mais les autorités de NSW ont révélé vendredi que la femme semblait avoir été infectée au travail, soit par un voyageur étranger de retour, soit par des membres d’un équipage de conduite.

Aucun nouveau cas local n’a été signalé dans les 24 heures jusqu’à 20 heures jeudi.

« Ce sont des nouvelles positives », a déclaré vendredi M. McGowan aux journalistes.

«De toute évidence, il reste des tests à faire. La femme en question, la femme de ménage, a passé beaucoup de temps dans les trains et les tramways entre l’ouest de Sydney et son lieu de travail et, de toute évidence, était une personne très grégaire.

« Je m’attends maintenant à ce que nous prenions une décision finale sur NSW lundi afin que nous prenions toutes les précautions possibles. »

La frontière avec Victoria reste sur la bonne voie pour rouvrir mardi, le premier ministre ayant informé qu’elle ne devrait pas être affectée par l’épidémie de NSW.

M. McGowan a déclaré qu’il serait guidé par les conseils du directeur de la santé de WA, Andy Robertson, pour prendre sa décision sur NSW.

«Comme vous le savez au cours des 12 derniers mois, ce qui se passe, c’est que les choses changent avec COVID», a-t-il déclaré.

Cela intervient alors que WA devrait s’ouvrir à NSW et Victoria à partir de mardi prochain, supprimant l’exigence de quarantaine de 14 jours pour les voyages en provenance de ces États (photo: homme de Brisbane arrivant à Perth le 14 novembre)

« Dans le cas de Victoria, de toute évidence, dans la banlieue ouest de Melbourne, le COVID est passé inaperçu pendant une période de temps considérable, puis ils ont eu cette épidémie massive qui a causé des morts et des perturbations massives.

«Donc, nous voulons juste être prudents, nous voulons être prudents.

Le ministre fédéral Peter Dutton a déclaré plus tôt que WA devrait avoir confiance en la capacité de NSW à déterminer la source de l’infection.

« Les gens ne peuvent pas être forcés d’annuler leurs vacances de Noël ou de renouer avec les membres de leur famille à cause d’un cas », a-t-il déclaré à l’émission Nine’s Today.

M. McGowan s’est entretenu avec son homologue de NSW, Gladys Berejiklian, pour offrir son soutien dans la recherche des contacts.

Les voyageurs de NSW et Victoria ont été empêchés d’entrer dans WA pendant près de neuf mois à moins qu’ils ne soient mis en quarantaine et, jusqu’à récemment, obtenaient des exemptions.

« Je comprends que cela est perturbateur et cause de l’anxiété pour les gens », a déclaré M. McGowan.

«Dans les prochains jours, je suis sûr que NSW fera des milliers de tests. Cela nous fournira les preuves dont nous avons besoin pour prendre une décision finale lundi.

WA n’a eu aucune transmission communautaire du virus depuis avril.