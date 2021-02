L’Australie-Occidentale n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus après deux jours de verrouillage – alors que les responsables enquêtent sur la façon dont un agent de sécurité de quarantaine d’un hôtel a attrapé la souche britannique de coronavirus.

Le premier ministre Mark McGowan a déclaré qu’il y avait 15 496 nouveaux tests et a déclaré à ceux qui avaient été écouvillonnés « vous avez rendu votre état fier ».

Perth, Peel et le sud-ouest de l’État de Washington ont été bloqués dimanche après qu’un agent de sécurité de la quarantaine de l’hôtel Sheraton Four Points ait été testé positif.

L’Australie-Occidentale n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus après deux jours de verrouillage. Sur la photo: la plage de Scarborough à Perth

Les résidents de Perth sont autorisés à sortir de chez eux pour une heure d’exercice avec un masque

Quelque 151 contacts étroits et 68 contacts occasionnels du garde ont été contactés par des responsables et invités à s’isoler et à se faire tester.

Le garde infecté a travaillé deux quarts de 12 heures les 26 et 27 janvier alors qu’il y avait quatre patients Covid-19, dont deux avec la variante britannique hautement infectieuse et un avec la souche sud-africaine.

M. McGowan a déclaré que le séquençage génomique avait révélé que le garde avait attrapé la souche britannique d’un voyageur infecté sur le sol sur lequel il travaillait.

Le gardien avait livré des médicaments à la porte de la chambre d’hôtel du patient mais n’était pas entré à l’intérieur.

Lundi, des infirmières prennent des prélèvements dans une clinique de dépistage du COVID-19 à Perth alors que les résidents ont enduré le confinement

Les autorités ont temporairement empêché les arrivées à l’étranger de rester à l’hôtel et demandent à toute personne ayant quitté l’hôtel à partir du 25 janvier de s’isoler et de se faire tester.

« Nous avons décidé d’adopter une approche extrêmement prudente dans cette installation jusqu’à ce que nous sachions exactement ce qui s’est passé », a déclaré M. McGowan.

En conséquence, aucune autre arrivée à l’étranger ne se rendra dans cette installation de quarantaine pour le moment.

« Les arrivées existantes en quarantaine à l’hôtel quatre points qui devaient quitter les jours d’arrivée resteront en quarantaine jusqu’à ce qu’elles effectuent un test négatif supplémentaire.

« Toute personne qui a été récemment libérée de cette installation depuis le 25 janvier est contactée directement par nos équipes de santé pour leur demander de rester en auto-quarantaine jusqu’à ce qu’elles reçoivent un autre résultat de test négatif », a déclaré le Premier ministre.

L’homme, âgé d’une vingtaine d’années et originaire de Maylands, travaillait comme agent de sécurité à l’hôtel Sheraton Four Points

Le garde était probablement contagieux pendant cinq jours avant d’être testé positif au Covid-19, estiment les autorités.

Et pendant le temps où il était contagieux, il a visité 15 endroits à travers Perth – y compris un Coles, un KFC, un coiffeur, une épicerie halal et un consulat indien – laissant des traceurs de contacts en Australie occidentale se démener pour localiser tous les contacts potentiels.

L’agent de sécurité, âgé d’une vingtaine d’années et originaire de la banlieue intérieure de Maylands, est devenu le premier cas de transmission communautaire dans l’État en 10 mois lorsqu’il a été testé positif au virus samedi soir.

L’homme, qui prétend porter un EPI alors qu’il travaillait à l’hôtel, a renvoyé des résultats négatifs dans le cadre de tests de routine les 15, 17 et 23 janvier, mais a commencé à se sentir mal le 28 janvier – et a appelé malade pour son quart de travail le 30 janvier.

Le directeur de la santé d’Australie-Occidentale, Andy Robertson, a déclaré que l’agent de sécurité était probablement contagieux à partir du 26 janvier – cinq jours avant que son résultat de test positif ne soit obtenu samedi soir.

Le coordinateur des incidents de santé de WA, Robyn Lawrence, a déclaré mardi que le garde « avait tout fait correctement » malgré son incapacité à s’isoler lors de sa première maladie.

Il a finalement assisté à un entraînement de généraliste à Nedlands et a été testé.

« Il n’était pas bien, il est resté à la maison, il a demandé un avis médical, puis le lendemain, alors qu’il n’était toujours pas bien, il a demandé un test COVID », a déclaré le Dr Lawrence à la radio 6PR de Perth.

Les autorités sanitaires ont répertorié 15 sites, en plus de l’hôtel Sheraton Four Points, comme sites d’exposition potentiels après leur visite par le gardien de sécurité. Sur la photo: la carte montre les lieux visités par le cas positif de Covid

«Il n’y a pas de bêtise pour le moment.

« Je conviendrai que le centre de contrôle des incidents sanitaires de l’État est responsable du programme de quarantaine de l’hôtel et nous prenons cette responsabilité incroyablement au sérieux. »

Toute personne vivant dans la zone de verrouillage, y compris les élèves de l’école, doit rester à la maison à moins d’acheter des produits essentiels, de répondre à des besoins médicaux ou de soins de santé, de faire de l’exercice dans son quartier ou de travailler si elle ne peut pas le faire à distance.

Les cliniques de dépistage métropolitaines restent ouvertes jusqu’à 22 heures, mais le chef de l’opposition Zak Kirkup a appelé le gouvernement à ouvrir une clinique ouverte 24 heures sur 24.

Il souhaite également la fin immédiate de certains employés de l’hôtellerie occupant un deuxième emploi.

M. McGowan a déclaré que le gouvernement était sur le point d’appliquer une telle interdiction qui devrait être assouplie par une augmentation de salaire de 40 pour cent.

Le gardien Sheraton est également chauffeur de covoiturage, mais il ne semble pas avoir travaillé dans ce poste depuis le 22 janvier – plusieurs jours avant d’être probablement infecté.

Il coopérerait pleinement à une enquête policière.

Avec AAP