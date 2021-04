S’adressant aux médias vendredi, McGowan a déclaré que les nouvelles mesures seraient mises en œuvre au cours des trois prochains jours. «À partir de minuit ce soir, les gens doivent rester dans la région de Perth et Peel et ne pourront pas partir à moins que vous ayez une exemption.» Il a ajouté qu’il y aura quatre raisons de quitter la maison, y compris le travail, les achats de produits essentiels, les soins de santé et une heure d’exercice avec un maximum de quatre personnes une fois par jour.

McGowan a également souligné la difficulté de réagir à la nouvelle situation. «Je sais que c’est difficile à prendre, et j’aimerais que nous n’ayons pas besoin de le faire, mais nous ne pouvons prendre aucun risque avec le virus.»

Le verrouillage intervient après qu’une personne qui a passé du temps à Perth a été testée positive pour Covid-19. L’individu a d’abord effectué une mise en quarantaine à l’hôtel, puis est resté avec une amie et ses deux enfants. L’ami a également été testé positif pour le virus, alors que le statut des enfants n’a pas encore été confirmé. On craint que le virus ait commencé à se propager au sein de la communauté, qui n’a vu aucun cas transmis localement depuis 12 mois.

McGowan a déclaré que le porteur initial du virus avait ensuite pris un vol le 21 avril de Perth à Melbourne. À son arrivée à Melbourne, l’individu a été identifié comme étant porteur du virus. Les autorités ont maintenant l’intention de contacter les personnes qui étaient sur le vol via l’application COVIDSafe, qui surveille les infections et alerte le public sur la propagation du virus.

LIRE LA SUITE: L’Australie refuse d’acheter le vaccin J&J en raison des similitudes d’AstraZeneca, car les deux entreprises sont examinées à la recherche de caillots sanguins

Selon le ministère de la Santé d’Australie-Occidentale, il y a eu 982 cas confirmés de Covid-19 depuis l’épidémie de l’année dernière. À l’heure actuelle, 28 personnes sont infectées par le virus.

L’Organisation mondiale de la santé rapporte qu’il y a eu 910 décès liés à Covid en Australie et 29 578 cas depuis le début de l’épidémie.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!